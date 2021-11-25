【減肥革命】戒澱粉質減肥致情緒低落 80後OL改用懶人減肥法腰圍瘦4吋

▲ 阿Yan透過做機減肥，腰圍短時間内減去4吋。（受訪者提供）

減肥是女人的終身事業，但如何減得健康又有效？80後阿Yan在公司任職行政人員，由於長期坐著工作且不愛好運動，肚腩的肥肉愈積愈厚，直至有次乘坐港鐵時有人誤以為她懷孕欲讓座，令她下定決心減肥，她嘗試過酵素減肥，也做過仰卧起坐(Sit Up)，但效果不太顯著，她最後透過做機減肥，短時間内腰圍縮減4吋。

肚腩是減肥最大的「敵人」，對於朝九晚五坐在辦公室的阿Yen也不例外。阿Yan坦言，自己很少運動，肚腩的贅肉愈積愈厚，外出旅行或staycation都不敢穿比堅尼泳衣，極度喜歡澱粉質的她原本對減肥只說不做，

直至一年前，我搭地鐵的時候，有人想讓座給我，那刻我下定決心，自己覺得有需要減肥！

說到做到，她開始漫長的減肥革命，首先第一仗是酵素減肥法。選擇酵素減肥，阿Yan直言是受明星流行影響，酵素產品聲稱可有助加快代謝及排毒，達到減肥效果。她嘗試了一個為期3共和月的療程，「服用酵素後，排便的確比以前暢順，但肚腩卻絲毫沒有改變！」

放棄酵素，阿Yan再嘗試針對肚腩的仰卧起坐運動減肥，運動減肥貴在恆心，剛開始的時候她堅持每晚運動，但發現成效不大，「有時工作實在太累，回到家只想休息，而且運動減肥最大問題是沒有即時效果，很難鼓勵自己堅持下去。」

受籌備結婚的友人影響，阿Yan第三仗開始嘗試戒食澱粉質減肥，向自己最喜歡的粥粉麵飯說再見，只進食蔬菜及肉類，她進行了20多天後的確有「落磅」，但她最後也決定放棄，

我很喜歡吃粥粉麵飯，戒食澱粉質後心情有時會處於低谷狀態，長期戒食澱粉質也不是好辦法，始終不太健康。

即時見效減肥法

如何繼續減肥革命？阿Yan最後選擇了懶人最愛的做機減肥法。坊間聲稱可以減肥的美容機眾多，阿Yen在選擇時以「安全、有效」為原則，她經過詳細的研究後，選擇了以Ultraslim 為特色，作為全球及全港唯一即時見效的美國FDA認可的非侵入性減肥儀器。

阿Yan指，自己已經接受3次療程，每隔10天做一次，整個療程都是無痛且安全的，「以前睇過新聞，都好怕做機減肥會灼傷。」她分享，每次療程是32分鐘，肚皮、後背等每個部位各做8分鐘，「進行療程前會進行咨詢，姑娘每次都會量度尺寸並拍照記錄，療程後再量度尺寸，真的見到即時效果，我第一次做腰圍已經減少2吋，好work！」

令她感到舒服的是，整個療程，她毋須戴上美容專用的眼鏡，只需要舒服地躺在機器上，「32分鐘的療程完全沒有痛楚，只感覺到肚皮有少少暖意，好似午後陽光曬在肚皮上的感覺，每次做完不用特別戒口，只需要飲用大量的水，幫助排走脂肪就可以。」經過3次療程後，原本穿大碼褲子的她，現時已經可以穿上中碼褲，令她大受鼓舞。

阿Yan進行的減肥療程，Ultraslim利用特別波長，將能量穿透皮膚表層，以 photobiomodulation 的技術無痛地直接刺激脂肪細胞釋放脂肪，脂肪細胞會在治療後48至72小時持續釋放脂肪，排出體外，而不會殺死好的脂肪細胞。

市面上大部份減肥儀器甚至抽脂手術最多只可處理皮下脂肪，危害身體的多餘內臟脂肪則沒法處理，Ultraslim能用高能量波長穿透皮膚，無痛地直達深層脂肪，清除體內多餘脂肪，一次治療可減脂1600cc。

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責任編輯：王明芳