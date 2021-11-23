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【住屋問題】港男婚後打算搬入女家同住　父母極力反對：俾人睇唔起

親子 11:56 2021/11/23

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有網民分享其哥哥打算婚後搬進女家，但遭父母反對。

婚後的住屋問題成為不少情侶的煩惱。近日有網民分享，指其哥哥打算跟女友結婚，而女方家人希望他們結婚後能搬進女家同住。雖然哥哥並不介意，但父母卻非常反對，直言「會俾人睇唔起」。

最近一名網民在「香港討論區」，以「結咗婚住老婆娘家嘅男人係咪好冇用？」為題發文，表示哥哥與其女友正談論結婚事宜。他指女方「有啲家底」，而其家人不希望女兒婚後搬離家中太遠，遂提議事主哥哥搬進女家同住。

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認為男方搬進女家沒面子

事主指原本哥哥打算跟女友結婚後搬出去租樓住，然後抽居屋，又或者女方搬進男家同住。不過事主哥哥亦認為，即使住進女家也沒所謂，「反正唔使交租又可以儲多啲錢」。惟父母非常反對兒子搬入女家，認為會很沒面子，

我同兩老都覺得結咗婚住老婆娘家嘅男人真係會俾人睇唔起，屋企又唔係冇地方俾佢哋住，住女方屋企好似食軟飯咁，講出去好難聽，好似呢個男人好冇用先要靠老婆屋企。

網民：思想守舊

帖文一出引起網民熱議，有人認為最重要是兩夫婦有共識，不必理會其他人的想法，「最重要兩個開心」、「人哋點睇有咩緊要」、「相處到就得啦...使乜理人點講」。另外有網民表示理解兩老的想法，「個感覺好似入贅」、「你哥唔係真男人」、「我會睇唔起呢種男人」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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