【安心出行】黃家和：支持所有堂食顧客掃碼　減低食客填虛假資料風險

▲ 黃家和指支持所有堂食顧客掃碼填資料，減低食客填虛假資料風險。（資料圖片）

食衞局代表上周與飲食業界會面，飲食界立法會議員張宇人會後估計，港府當局最快會在本周四（25日）要求所有類別的食肆強制掃碼，詳情即看【下一頁】。餐飲聯業協會會長黃家和指，支持強制所有食肆須要求堂食顧客使用「安心出行」程式，能減少員工的壓力及食肆承擔食客填寫虛假資料的風險。

黃家和今日（23日）在一個電台節目估計，當局今個星期內會公布，強制所有食肆須要求堂食顧客使用程式。他認為新安排較方便，能減少員工的壓力，因為食肆員工難以核查食客「填紙仔」資料的真確性，一旦當局巡查時發現有虛假資料，食肆要承擔責任。

他補充，業界已建議當局在強制食客使用「安心出行」的同時，容許食肆延長營業時間，縮窄座位之間距離，並提出特殊群組可獲豁免，以抵銷新安排對生意的影響：

（營業）去到凌晨12時，枱與枱之間不需距離1.5米，可以收窄至1.2米，令食肆可以擺放更多餐桌和餐椅。當然亦希望65歲的長者、12歲以下兒童及殘障人士可獲當局豁免。當局對這些建議均正面的。

對於視障人士掃描二維碼與填寫資料時或出現困難，黃家和指出，現時已有逾640萬市民下載安心出行，進入政府處所亦要使用，如食肆要全面使用，相信會令一些不願意使用安心出行的人士轉而使用，亦相信市民已習慣使用該應用程式，惟食肆基於信任食客，不會安排人手協助有需要人士掃描二維碼或填寫資料。

本港8至10月飲食業界失業率達7.7%，高於整體平均的4.3%， 黃家和表示，人手短缺是不爭的事實，但對政府得出的結果感奇怪，因為 失業率 數據較業界預期高，建議政府澄清統計的基數，以及臨時工與炒散人手是否納入統計中，如將相關人員納入統計類別，業界的失業率可以很高的，否則失業率低於3%。他續指，樓面及廚房人手的流失率最高，原因歸咎於新移民人數下降。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu