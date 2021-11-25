【日式居酒屋】魚治太古廣場開設第二分店　增設手握壽司及植物肉菜式

疫情關係港人未能出外旅遊，來自東京的日式海鮮居酒屋魚治，最近在香港太古廣場開設第二間分店，在香港感受日本風情。魚治在太古廣場分店推出獨家菜式，包括手握壽司和以植物肉入饌的特色料理，店還有廚師的精彩表演，店內設有開放式爐端燒吧枱和魚生吧，讓食客仿如置身日本小店之中。

日式海鮮居酒屋「魚治」UOHARU，於2018年10月在香港開設首間海外分店，與中環分店不同的是，魚治太古廣場新分店增設了手握壽司菜單，店方表示為了保持食物新鮮度，會從日本豊洲市場搜羅新鮮漁穫，再空運到港，當中包括受港人歡迎的吞拿魚壽司、海膽壽司及珍寶帶子壽司。

植物肉近年在港人餐桌上大行起道，魚治太古廣場分店也增設植物肉菜式，除了推出吉列新豬肉三文治外，還有辛辣新豬肉餃子、新豬肉味增茄子田樂燒和新豬肉豆腐飯等輕盈之選，讓素食者有多個選擇。

至於甜品方面，店方推介忌廉芝士法國麵包配楓糖漿雪糕三文治、南瓜法式燉蛋及黑芝麻布甸。雖然是第二間分店，魚治太古廣場新店秉持日本總店「簡單就是美」，店方強調會以最基本的方式烹調食材，令客人享受食物原汁原味。

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▲ 烤鰹魚表演。（蕭雅文攝）

不得不提的是，店内會提供傳統居酒屋具有的烤鰹魚表演（藁焼き鰹たたき），店員會先敲鼓示意表演開始，再把燈光較暗，在中日語言的講解下，客人可以在開放式爐端燒吧枱觀賞表演，一邊拍掌，一邊為廚師打氣，廚師會用烈火把鰹魚烤至半生熟，再即場分發讓各個食客享用。店舖指，每晚只會表演一次，表演開始時間視乎當晚預約情況而定。

居酒屋夜晚主要是單點餐牌，但平日還有午餐可供選擇，價錢由HK$128起，餐廳接受walk-in及預約。

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「魚治」UOHARU

地址：香港金鐘金鐘道88號太古廣場LG1層001號舖

營業時間：

星期一至五：上午11時30分至下午3時30分及下午5時至晚上10時。

星期六、日及公眾假期：上午11時30分至晚上10時

記者：蕭雅文