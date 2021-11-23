【超市大搜查】十字牌維記雀巢＝100%鮮奶　消委會教睇成分揀真牛奶VS牛奶產品

▲ 純牛奶與牛奶飲品的成分截然不同

不少人也喜歡喝牛奶，但大家喝的是純牛奶，抑或是牛奶飲品？原來兩者成分截然不同。消委會曾檢視市面多款牛奶產品，並教大家看產品成分，分辨純牛奶及牛奶產品。TOPick根據檢視結果，綜合出4個選購純牛奶、100%鮮牛奶的貼士。

1. 產品成分

純牛奶，即鮮奶、全脂奶，成分是100%鮮奶。

▲ 相片來源：選擇月刊

牛奶飲品，例如高鈣低脂、朱古力味牛奶等，成分明顯不同，通常有水、奶固體、穩定劑、乳化劑、調味劑等添加成分。

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消委會指，純牛奶成分只有「牛奶」這一項。牛奶飲品則是流質奶脂與從牛奶衍生的其他固體（例如：奶粉、奶固體等）合成的飲品，不論生產過程中有否加入食物添加劑或其他物質。

TOPick檢視市面的牛奶產品，發現較常見的純牛奶例子有以下數款：

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2. 產品名字

基本上可從產品名字分辨，名為「牛奶」或「鮮奶」的則為純牛奶，，至於註明為「牛奶飲品」則為有添加的飲品。

不過，消委會亦發現在較常見的牛奶（milk）或牛奶飲品（milk drink/ beverage）樣本中，部份牛奶飲品包裝上的「牛奶」或「milk」字樣比「飲品」或「drink」或「beverage」字樣較大，市民一不留神可能會混淆兩者。消委會提醒，市民不應單憑包裝的顏色來分辨全脂、低脂或脫脂牛奶，因為純牛奶及牛奶飲品並無色碼，最好的分辨方法是看產品成分。

3. 奶脂及奶類固體含量

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，奶類（milk）指牛奶，包括忌廉及離脂奶，但不包括奶粉、煉奶、再造奶、水牛奶或山羊奶。奶類所含的奶脂不得少於3.25%，而奶類固體含量不得少於8.5%。

至於奶類飲品（milk beverage）指的是，將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，容許產品含有食物添加劑或其他物質，所含奶脂不得少於0.1%。脫脂奶所含奶脂則不得多於0.3%，而奶類固體含量不得少於8.5%；低脂奶所含奶脂則不得多於1.5%。

因此，若產品成分含奶粉、乳固體、奶脂等字眼，即表示該產品為牛奶飲品。由於脫脂牛奶及低脂牛奶含的奶脂不足3.25%，所以亦視為牛奶飲品。

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4. 消毒方法及產地

消毒方法：若想選擇較「新鮮」的牛奶或牛奶飲品，應留意包裝上的生產日期及食用日期，亦可以留意殺菌處理的標示，一般來說「巴士德消毒 Pasteurized」的產品的保質期較「超高溫處理 UHT Processed」的產品為短，較大機會屬較近期的產品。

巴士德消毒法處理的牛奶及牛奶飲品應儲存在4°C或以下，而經消毒法處理的則可儲存在室溫陰涼的地方，避免被陽光直接照射。

產地：不要單靠對產品牌子的觀感和印象來選擇，要看清楚產品包裝標示的產地。

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責任編輯：羅嘉欣