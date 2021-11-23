【MIRROR x ERROR星蹤】Dee年曆為病童籌款　教主AK廣告成鏡粉新景點

▲ 鏡粉和4040又要出動！

人氣男團MIRROR與ERROR工作不斷，一眾鏡粉和404又要出動應援16子。

本周活動包括邱傲然（Tiger）和柳應廷（Jer）一起出席的「調教你SNOOKER」；江𤒹生（Anson Kong）新歌《三個字》電視廣告；「教主」盧瀚霆（Anson Lo）朱古力廣告；換取楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger）專屬聲紋禮物卡；何啟華（Dee）的《年終集資應援企画》等。

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調教你SNOOKER

Tiger和Jer將會齊齊現身，於11月28日下午3時到荃灣D.Park愉景新城出席「調教你SNOOKER」慈善桌球邀請賽，柳柳粉和小虎隊需要準備出動。

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《三個字》

AK最近推出新歌《三個字》，生粉早前已開始為AK的新歌宣傳，而新一輪的大型戶外電視廣告會由即日起至12月1日在銅鑼灣翡翠明珠廣場、尖沙咀重慶大廈及旺角百老匯戲院播放，相信定必成為生粉的新景點。

▲ （大會提供）

教主朱古力

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朱古力品牌GODIVA於今個聖誕聯同Anson Lo推出2021 Holiday Collection聖誕星耀限定巧克力系列。

Anson Lo以高貴典雅的造型於廣告中展示精緻味美的巧克力及璀璨斑斕的禮盒，神徒可到分店欣賞教主的新造型及打卡。教主又透露其至愛是白巧克力，喜愛其甜蜜味道。

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聲紋禮物卡

由即日起至12月31日期間，於Valentino Beauty購物滿HK$800，除了可享有節日限定包裝服務外，亦可獲得獨家設計環保購物袋及專屬聲紋禮物卡，為摯愛留下窩心暖意的心聲。

此外，如果頭巾軍團和小虎隊想得到Lokman及Tiger的聲紋禮物卡，聆聽他們所準備的甜蜜節日訊息，切記留意品牌專頁。

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真主年曆

「真主」阿Dee的Fans Club將會推出《年終集資應援企画》，讓羊群可將阿Dee的月曆及年曆卡帶回家，同時亦可補購之前的生日應援，包括Tote bag、毛巾及搓手液皮套。

是次的集資款項除了用於為阿DeeGor及ERROR成軍3年應援外，亦會為兒童癌病基金籌款，甚有意義。