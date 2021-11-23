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【2021聖誕節】將軍澳中心韓冬樂雪遊　體驗韓國滑雪+唯美打卡位【內附詳情】

休閒消費 12:09 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

名列「韓國觀光 100 選」的江原道「院岱里白樺林」，設有360°自拍裝置。（相片來源：將軍澳中心）

今年未能出國歡度白色聖誕，商場內也能感受冬日雪國氣氛。將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，即日起至明年1月2日，將名列「韓國觀光 100 選」的江原道「院岱里白樺林」雪景帶到香港，有大量打卡位及遊戲，並舉行韓國椪糖及韓服體驗工作坊，享受一個「韓冬」聖誕。

享負盛名的江原道是韓國的滑雪勝地，更是2018冬季奧運舉辦地，商場特意打造了一條滑雪度假村，並帶來冰壺遊戲、4米長的雪山滑梯、迴轉滑雪和飛越滑雪板等雪地運動，參加者可以免費試玩。

場內更有7大雪國打卡位及冰雪活動體驗，包括吉祥物MUGO（武熊），再乘坐玫瑰燈海纜車登上雪峯，漫步於360°全景白樺林、以手機玩AR冰釣體驗，還有韓冬雪人村、冬奧雪橇及營地。

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周末舉行韓國椪糖工作坊及韓服體驗工作坊，親手製作韓國街頭小吃及穿上韓服，The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式憑1,000積分兌換活動預留證，即可參加工作坊乙次。

將軍澳中心 x 韓國觀光公社 《韓冬樂雪遊》

地點︰將軍澳唐德街9號將軍澳中心G/F中庭
日期︰即日起至2022年1月2日
時間︰12nn至8pm （拍照區星期六、日及公眾假期：11:30am - 9pm）

記者：張頌婷

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