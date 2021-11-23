【求子辛酸】結婚3年求子失敗親友頻催生　煙鏟老公戒煙3個月後妻懷三胞胎

▲ 馬來西亞一對夫婦結婚3年沒所出，丈夫戒煙3個月後，妻子即懷上三胞胎。

懷孕生育之路並非人人順利，有人求子多年都沒所出。馬來西亞一對夫婦結婚3年，妻子的肚皮一直未有動靜，親友比他們更緊張，頻頻催他們生仔。當吸煙多年的丈夫決定改變生活習慣並戒煙，3個月後妻子即懷上三胞胎，他們鼓勵不育夫婦別放棄。

據外媒報道，馬來西亞的31歲房地產經紀Mohamad Safwan與29歲妻子Nurul Farhana早前喜誕三胞胎兒子，分別名為Idlan、Izhan和Ilhan。夫妻近日於影音平台TikTok分享三胞胎的近況，以及新手父母的湊仔生活，從中道出他們的求子經歷。

親友追問生仔進度

Mohamad和Nurul拍拖兩年後，於2018年12月14日結婚，他們婚後過著正常的家庭生活，就像其他夫妻一樣。Mohamad表示︰

當然每對夫婦都想要一個孩子，但我們沒有壓力。

夫妻最初對於生孩子一事本著順其自然的心態，並不感到壓力，更經常一起去度假，相信孩子早晚都會來。只是他們結婚第二年，身邊親友追問他們的生仔進度，雖然仍未有好消息，但他們並不氣餒。對於親友的關心，他們沒有太多回應，只是開始到國家人口及家庭發展局（LPPKN）尋求醫生協助。

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丈夫決心戒煙迎來三胞胎

醫生為夫婦檢查後，建議他們吃藥的同時，也要改變飲食和生活習慣。吸煙多年的Mohamad乖乖聽從醫生的勸告，戒掉抽煙習慣。他的努力得到回報，戒煙3個月後，Nurul證實懷孕。

最初產檢時醫生只在Nurul的子宮發現雙胞胎，直至她分娩前一周，也就是最後一次產檢時，醫生發現還有一個胎兒，即是她懷上三胞胎。夫妻得悉後形容「這是一個驚喜」，他們原本已為雙胞胎準備好衣服和物品，當時要立即添置更多，以應付多一個孩子出生。

▲ 夫妻希望以自身求子經歷，勉勵一眾不育夫婦。（影片截圖）

以自身經歷鼓勵不育夫婦

三胞胎在媽媽懷孕7個月時早產出生，他們分別在新生嬰兒深切治療部（NICU）留醫62至82天不等。雖然三胞胎早產，但他們尚算健康。初為人父的Mohamad看到兒子，感覺一切都值得了。他透露︰

不僅是我們，我相信很多夫婦都想要孩子，有些已經結婚很長時間了，但還沒有生育，希望我們的故事能鼓勵他們別放棄。

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責任編輯：王明芳