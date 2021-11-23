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【保暖大法】為保暖著襪瞓覺反而更凍　日本醫生教冬天4個正確禦寒保濕大法

保健美顏 15:27 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

著襪瞓覺反而更凍，日本醫生教冬天4個禦寒保濕大法。

天氣轉涼，睡覺時做足保暖才能睡得舒適。不少女士因為手腳冰冷的關係，會在睡前穿襪以為保暖，但其實這種方法反而會更凍，有反效果！日本節目《主治医が見つかる診療所》就請來日本醫生教大家4個冬天的正確禦寒、保暖大法。

醫師推薦穿上襪套。因為襪套不會妨礙腳掌排汗，亦能為腳踝、小腿肌肉保暖，促進血液循環，連腳趾都能保暖。

1. 睡前不穿襪　建議穿襪套

不少人因為手腳冰冷，而會在睡前穿上襪子保暖，但其實這樣反而會更凍。日本漢方醫學醫師石原新菜表示，當身體進入睡眠狀態時，為了調節體溫，會從腳掌排汗。所以如穿了襪子，襪子就會吸收汗水，結果反而變冷。故對於易流汗的人，穿襪子不單無助保暖，反而會變得更冷。

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如果腳掌易寒，醫師推薦穿上襪套。因為襪套不會妨礙腳掌排汗，亦能為腳踝、小腿肌肉保暖，促進血液循環，連腳趾都能保暖。經過實測，亦證明穿了30分鐘襪套後，整隻腳都非常溫暖。

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2. 穿戴腰封

而比起穿襪，醫師其實更建議大眾穿腰封來保暖。因為大部分內臟都處於腹部位置，所以穿上腰封保暖，就有助刺激血液循環，令整個人溫暖起來。

經過實測，穿上腰封30分鐘後，整個身體都會比未穿腰封前溫暖，而且不止上半身溫暖，連下半身小腿也見效。

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3. 食陽性食物

石原新菜醫師又建議，冬天時可多吃陽性食物令身體保持溫暖。即例如烏冬與蕎麥麵中，食蕎麥麵會更暖身，因為身體需要燃燒食物轉化成能量來提升體溫，而轉化能量時需要維他命和礦物質。蕎麥麵所含的維他命和礦物質，幾乎高小麥粉4倍，鋅更高8倍。

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4. 把握保濕黃金時間

冬天皮膚乾燥亦是不少女士的煩惱，醫生表示，洗澡後10分鐘，皮膚的水分量就會下降至洗澡前的水平，所以大家要把握洗澡後的10分鐘保濕黃金時間，最好做完保濕，再吹頭或做其他活動。

責任編輯：羅嘉欣

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