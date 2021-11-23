【學生流失】教育局指中學適齡人口將有結構性下降　龍翔官立中學及九龍工業學校下學年合併

▲ 龍翔官立中學及九龍工業學校下學年合併。（資料圖片）

受移民潮及出生率下跌影響，本港面對學生流失的危機，教育局今日（23日）宣布，龍翔官立中學將於2022／23學年起與九龍工業學校合併。

龍翔官立中學將於2022／23學年起停止開辦中一及中四班級，並會於2024／25學年停止營辦，本學年於該校就讀中四至中六級的學生，會在原校完成高中課程；至於中一至中三級的學生，在完成初中課程後可轉往九龍工業學校升讀中四，如欲轉往區內其他學校就讀，教育局會提供協助。

教育局發言人說，鑑於中學適齡人口將會出現結構性下降，而龍翔官立中學位處的黃大仙區有較多剩餘學位，經詳細考慮各方面因素，包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等後，決定合併龍翔官立中學與九龍工業學校。



發言人說，九龍工業學校及龍翔官立中學的前身均為工業中學，背景相近，而九龍工業學校校舍空間寬敞，能容納龍翔官立中學的轉校生，相信兩校合併有助紓緩黃大仙區學額供過於求的情況，亦可整合兩校資源，為學生提供更合適的學習環境及豐富的學習經歷，包括更寬廣而均衡的高中課程，以滿足學生的不同學習和發展需要。



發言人又表示，兩校已就合併的計劃在學校管理委員會討論，並會與持份者保持緊密溝通，詳細解釋合併的具體安排，以及為學生提供的支援措施。由本學年開始，九龍工業學校及龍翔官立中學會加強合作，舉辦不同類型的師生交流活動、聯校課程和比賽等，亦會按兩校未來數年的需要及實際情況，提供所需資源和支援，協助學校有效照顧學生的學習及成長。



發言人重申，教育局會繼續密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通，期望有關合併可以起牽頭作用，供其他辦學團體參考，鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

教育局於10月中向立法會教育事務委員會提交文件，指出按去年9月政府統計處數據推算，公布未來8年、即2022至2029年適齡升中、升小學童人口預測，適齡升小人口將由2022年的58,500人，降至2029年的50,000人，跌幅為15%；適齡升中人口則將由2022年的63,100人，2023年微升至71,600人，其後持續下跌至2029年的60,100人。

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記者：黃悅晴