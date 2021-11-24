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【跨年倒數】旅發局倒數演唱會門票抽獎今日下午5時截止　1,500名幸運兒可獲2張飛【附登記詳情】

社會 11:55 2021/11/24

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旅發局倒數演唱會門票抽獎明日截止，1,500名幸運兒可獲2張飛。（資料圖片）

旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬活動將於今日（24日）下午5時半截止。「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，他們將聯同江海迦（AGA）、 許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR，以及香港管弦樂團，旅發局同時透過電視及網上全球直播。

活動的3,000張門票會以實名抽獎形式，免費派發給1,500名參加者，為公平起見，每名登記人與同行者都只可以登記1次，登記一經完成不得換人，市民可登入活動網站登記，更多詳情及注意事項即看：【下一頁】

有關登記倒數演唱會的資格及方法如下：

參加資格：

  • 登記人（必須年滿18歲）和同行者（必須年滿12歲）須在12月13日或以前在香港完成2劑新冠疫苗接種
  • 12至17歲的同行者須在港最少接種一劑疫苗
  • 入場亦須使用安心出行

登記日期：

  • 11月15日至24日（下午5:30截止登記）
  • 需要提供登記人及同行者姓名及身份證號碼，以及登記人的聯絡電話
  • 門票以抽獎形式派發

公布日期：

  • 12月3日公布
  • 領取門票日期：12月3日至13日
  • 得獎者在12月3日至5日期間收到短訊通知，市民亦可在網站查閱抽獎結果
  • 得獎者及同行者在12月13日或之前，帶同得獎短訊、香港身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票
  • 門票採用實名制，不接受轉讓或授權第三者取票

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜

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