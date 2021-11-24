【跨年倒數】旅發局倒數演唱會門票抽獎今日下午5時截止　1,500名幸運兒可獲2張飛【附登記詳情】

▲ 旅發局倒數演唱會門票抽獎明日截止，1,500名幸運兒可獲2張飛。（資料圖片）

旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬活動將於今日（24日）下午5時半截止。「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，他們將聯同江海迦（AGA）、 許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR，以及香港管弦樂團，旅發局同時透過電視及網上全球直播。

活動的3,000張門票會以實名抽獎形式，免費派發給1,500名參加者，為公平起見，每名登記人與同行者都只可以登記1次，登記一經完成不得換人，市民可登入活動網站登記，更多詳情及注意事項即看：【下一頁】

有關登記倒數演唱會的資格及方法如下：

參加資格：

登記人（必須年滿18歲）和同行者（必須年滿12歲）須在12月13日或以前在香港完成2劑新冠疫苗接種

12至17歲的同行者須在港最少接種一劑疫苗

入場亦須使用安心出行

登記日期：

11月15日至24日（下午5:30截止登記）

需要提供登記人及同行者姓名及身份證號碼，以及登記人的聯絡電話

門票以抽獎形式派發

公布日期：

12月3日公布

領取門票日期：12月3日至13日

得獎者在12月3日至5日期間收到短訊通知，市民亦可在網站查閱抽獎結果

得獎者及同行者在12月13日或之前，帶同得獎短訊、香港身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票

門票採用實名制，不接受轉讓或授權第三者取票

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記者：陳麗娜