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【死因研訊】女嬰經真空吸引術出生8天後亡　死因庭裁定死於不幸

社會 12:26 2021/11/23

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死因裁判官何俊堯今裁定女嬰死於不幸。（經濟日報資料圖片）

42歲孕婦於2016年在聯合醫院以真空吸引術助產，誕下的女嬰出生只有8天，因帽狀腱膜內出血離世，死因裁判法庭展開研訊後，死因裁判官何俊堯今（23日）裁定女嬰死於不幸。

死因裁判官裁定女嬰詹雪琳於2016年1月30日因真空吸引術助產，致帽狀鍵膜下出血，女嬰最終於2月6日因帽狀鍵膜下出血、休克、缺氧性腦病而離世。

42歲翁美容產婦於2016年1月30日凌晨在聯合醫院，以真空吸引術助產後誕下女嬰。及後女嬰被送深切治療部，5天後轉至瑪嘉烈醫院洗腎，2月6日早上因帽狀腱膜下出血，引致休克、急性腎功能衰竭及缺氧性腦病而離世。

綜合早前證供，翁於分娩時要求進行剖腹生產未果，及後有醫生四度使用真空吸引術助產，女嬰出生後被送至深切治療部。翁指分娩時未有人講解真空吸引術的風險，若她了解嚴重性，必定不會選用真空吸引術。

聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍指，由於翁的第一產程良好及第二產程過長，使用真空吸助產較剖腹分娩的風險低。陳指當時已向翁解釋真空吸引術的風險，在得到同意後進行助產。

法醫鍾雅如指，解剖報告顯示女嬰頭部腫脹至兩側耳邊及頸背，腦部水腫及有血塊，有缺血缺氧的情況，兩邊肺部腫脹，肝腎均有缺氧性壞死和出血。死因是帽狀健膜下出血，誘發低血容量休克，令腦部缺血缺氧，致肺部出血及急性腎衰竭。

專家證人、中大兒科學系兒科講座教授霍泰輝指，帽狀腱膜下出血和真空吸引術有關，是次事件中曾4度使用真空吸引術，有一定相關性，而女嬰出現的嚴重帽狀腱膜下出血亦屬罕見。

另一專家證人、婦產科名譽顧問醫生梁國賢指，估計當時醫生將吸盤錯放到女嬰頭部較前位置，令帽狀腱膜下出血風險增加達6倍，但醫療團隊使用真空吸引術的決定正確。

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記者：梁錦麟

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