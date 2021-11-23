【大S離婚】徐熙媛婆媳關係裂痕深　豪門奶奶張蘭秒開直播嘆︰可憐我兒子

▲ 大S徐熙媛與富婆奶奶張蘭一直有傳不和，張蘭早前開直播時，也曾對大S的負評留言點讚。

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲昨日（22日）宣布離婚，10年婚姻畫上句號。不過，富婆奶奶張蘭似乎心情未受影響，隨即於下午開直播帶貨，網民不斷追問其兒子與媳婦離婚一事，她不但透露「請了5名律師」，還表示心痛兒子常往返北京、台北兩地，做核酸檢測已做了100多次。

大S奶奶張蘭是高檔餐飲品牌「俏江南」的創辦人，成為中國三大餐飲富豪之一，身家被估計高達逾15億人民幣（約18.3億港元）。大S於10年前嫁入豪門後，其婆媳關係一直備受關注，張蘭不時向外界表示婆媳相處融洽，當新抱是女兒，打破不和傳聞。

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可是當大S與汪小菲昨宣布離婚後，張蘭同日下午坐高鐵開直播帶貨，大批網民湧入關心張蘭的家事，張蘭也在直播中透露，心痛兒子要做「空中飛人」，常在北京、台北兩地往返，做核酸檢測就做了100多次，大嘆「可憐我兒子」。

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網民不斷就離婚一事留言，張蘭表示自己不關注甚麼官宣、熱搜，做好自己最重要，並說︰「兒孫自有兒孫福，汪小菲都40幾歲了，還管他呢。」她又稱，見到有網友不斷傳短訊給汪小菲，叫網民不要胡亂造謠他家的私事，也意外透露︰「我這邊有5名律師看著呢。」

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上月底大S與汪小菲再傳婚變時，已有微博網民發現，汪小菲平台帳號的自我介紹一欄，已改成「小玥兒她爸」，並刪光所有與大S相關的內容，且將可顯示內容設定為近半年，而他與大S的婚變傳聞正好在半年前發生。

▲ 大S與汪小菲宣布離婚，兩人育有一對子女汪希玥和汪希箖。（微博圖片）

而張蘭同期在抖音平台也上載了短片，透露「汪小菲同學第五次隔離的第五天，每一天都值得被記錄」，分享汪小菲和子女在海邊享天倫樂的照片，當時有不少人好奇問「大S就不能來北京嗎？」，張蘭對這些網民對大S負評留言都有點讚，她對此解釋：

每一條評論我都認真對待，無論甚麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚。

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曾稱對大S一見鍾情︰值150分

張蘭早年上節目《可凡傾聽》時，曾讚揚大S善良、乖巧，更稱與大S首次見面是「一見鍾情」，就像初見兒子一樣。

而去年張蘭與一班貴婦好友聚會時，又表示自己和大S的婆媳關係好，相處秘訣是不要標籤自己的身份，「要記住自己不僅是婆婆（奶奶），更是一個女人、一個媽媽。」還力讚大S是150分好新抱。

如果滿分是100分，她就有150分。我感冒了，她會馬上送藥給我，孩子值得誇獎就該誇獎嘛，我就像媽媽看著女兒一樣。

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責任編輯︰王明芳