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【十月初五的月光】66歲米雪演中女零遺和感　何依婷一人分飾三角演莎華氣場勁

娛樂 13:05 2021/11/23

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何依婷一人分飾三角。

TVB台慶劇《十月初五的月光》緊接《換命真相》於昨晚（11月22日）播映，米雪所飾演「朱沙嬌」於歌舞廳賣唱維生的，首集劇情交代因一次意外令孖生女兒朱莎華及朱莎莎（何依婷分飾）得到上台表演機會，從此母女同心同台表演多年。

胡鴻鈞飾演的文初，在第一集已經出場。

莎華莎莎性格不同

莎華及莎莎性格迴異，一對姊妹花先後愛上祝展輝（余德丞飾），姊妹更因而反目，及後莎莎因不想阻礙展輝個人發展，忍痛喊分手，之後獨自生下女兒祝君好並難產而死。

另一邊廂，文初因父母感情生變慘遭漂白水灌喉變成啞巴，之後更遭狠母（莊思明飾）拋棄；最終嬌姨獨力養大君好及文初。

米雪不愧為圈中美魔女。

米雪凍齡有法

現年66歲的米雪堪稱美魔女，她在劇中需要由1988年演至2022年，所需駕馭的角色年紀橫跨34年。

不過當看到米雪演繹只有30多歲的「年青版沙嬌」時，仍完全零遺和感，在專業的打燈及鏡頭下，米雪更是皮光肉滑，難怪網民留言讚米雪顏值高。

何依婷飾演一對孖女。

何依婷落足功夫

至於何依婷除了飾演祝君好一角外，更要分飾莎莎及莎華年青版，依婷亦為角色花了功夫。

三個角色在微表情變化上有明顯差異，年青版莎華眉頭眼額均是任性及霸氣，莎莎純如小綿羊又帶點傻勁，君好則暫時感覺有點恃寵生嬌，網民亦留言讚她成功演繹出萬朱莎華特有的氣場。

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對於劇集取名為《十月初五的月光》，是因主角嬌姨（又名Q姨）生日正值十月初五、而非取景地在澳門，對此監製陳志江笑言：「咁都係因為之前嘅《十月初五》太深入民心。

其實之所以叫《十月初五的月光》，係想將Q姨我為人人嘅精神發揚光大，初五係圓月之前必經階段，正如人生，冇經歷過遺憾又點會明白圓滿嘅意義。」

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