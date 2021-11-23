【母乳餵哺】2020年出生嬰兒全母乳餵哺比率較2018年下跌　衞生署料與疫情有關

▲ 衞生署調查顥示，2020年出生嬰兒全母乳餵哺比率較2018年下跌。（資料圖片）

衞生署今日（23）發表《2021年母乳餵哺調查》報告，發現2020年出生的嬰兒，於出院時、1個月、2個月、4個月及6個月大時，以全母乳餵哺的比率均下跌。

衞生署於今年5月24日至6月11日期間於26間母嬰健康院收集數據，發現以全母乳餵哺至一個月大、兩個月大、四個月大和六個月大的比率分別為28.8%、28.1%、25.6%和22.2%，均比上次調查時下降。



衞生署發言人說，母親選擇不以母乳餵哺涉及不同的原因，但相信今次調查反映母乳餵哺率下跌，可能與新冠疫情的負面影響有關，指出因疫情，產科醫院和母嬰健康院的母乳餵哺支援服務於2020年一度縮減，社會上的相關支援亦因社交距離措施而減少。發言人表示，母嬰健康院提供的母乳餵哺支援服務，包括產前教育、母乳餵哺評估及指導，已於今年6月全面恢復；母乳餵哺的健康教育亦已透過網上平台加強。同時，醫院管理局亦已逐步恢復舉辦產前課程和母乳餵哺工作坊。

以全母乳餵哺 2016 2018 至嬰兒1個月大 32.6% 28.8% 至嬰兒2個月大 31.5% 28.1% 至嬰兒4個月大 29.1% 25.6% 至嬰兒6個月大 26.3% 22.2%

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記者：黃悅晴