【再見愛貓】19歲高齡白貓「大公主」離世　葉翠翠不捨︰多謝你陪伴我半生

▲ 19歲高齡愛貓「大公主」離世，葉翠翠不捨淚別。

寵物是家人！葉翠翠育有3兒「小王子」之外，更有一位她最愛錫的「大女兒」，女兒就是名為「大公主」的白貓。前日（21日），19歲大公主離世踏上彩虹橋，翠翠非常不捨，感激愛貓陪伴她走過人生底谷，見證她嫁人生仔。「我永遠不會忘記曾經有隻小白貓在我的生命裏出現。再見。」

▲ 葉翠翠全家福，後期製作加上白貓大公主。（facebook圖片）

19歲愛貓離世

2005年度香港小姐冠軍葉翠翠，與建築師周曉東（Raymond）於2015年結婚，三年抱三，育有三子，大仔Jake 4歲半、二仔Triton 3歲及細仔歲半。一直喜歡動物的翠翠養過不少貓狗，狗狗都因年老而離世，近年5人1貓，一家6口生活。更見翠翠的facebook以全家福為banner，她跟丈夫、3兒子穿著禮服，並用後期製作加上白貓大公主，可見她視愛貓如重要一員。

▲ 葉翠翠視白貓如女兒。（facebook圖片）

前日（21日），葉翠翠在社交媒體發帖與愛貓說再見。白貓大公主年屆19歲高齡，屬於貓婆婆，牠近日患病，需要人手餵食，但見大公主很精神，很喜歡黏著葉翠翠，更經常與3位弟弟在一起，尤其二仔更是很愛家姐，成為小貓奴，用愛去治療貓家姐。可是，貓貓不幸地最終踏入彩虹橘。翠翠非常不捨︰

媽mi要跟你說再見了……好多謝你陪伴了我半生，我真係好唔捨得你嘅離開，這份情，我會一直一直埋藏在心中。在這19年裏，有你一直陪伴著我，經歷了高低起跌，顛沛流離，有多少個夜晚流著淚入睡，只有你一直陪伴在側。

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陪伴經歷高低起跌

葉翠翠回想跟愛貓一起生活的點滴，以前的家只有現在的床褥般大小，貓廁所就在床尾。好多謝愛貓一直在身旁行到今日。今天，同一個紫色的貓廁所仍然在翠翠的房間。

係因為今天的你老了，再不能行動自如，而你只會逗留在媽mi房間，所以把貓廁所放在睡房，你知道我真的好愛你嗎？

白貓大公主非常愛葉翠翠，翠翠道出在家沒有一晚貓貓不在她身旁一起入睡、一齊起床，在未來的日子，她實在無辦法想像沒有大公主的陪伴會如何。「我的生活將要改變……」自翠翠13歲開始，家裏便開始有毛孩相伴。由此時此刻，她感慨再沒有毛孩了。

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支持領養 承諾不離不棄

葉翠翠非常有愛心，從小養過貓狗、小雞、兔仔、鳥、蜥蜴等，部分貓狗是領養，部分本是流浪貓狗，她曾在動物機構擔任義工，當過1年獸醫護士。她在帖文提及領養貓狗時大多是一時衝動就把牠們帶了回家，但她一定堅守一世的承諾，對牠們不離不棄，照顧終老，而她做到了。

大公主離世之後，家中現刻沒有寵物，葉翠翠不知道將來會不會一時衝動再養毛孩，但她有感很累了，可能再沒有勇氣去養。

因為一次又一次要經歷生老病死，到最後只淨下你一個，如今你都要走了。去到彩虹橋要快啲搵返弟弟妹妹。我永遠不會忘記曾經有隻小白貓在我的生命裏出現。再見。

▲ 大仔、二仔成為小助手，扶貓貓協助媽媽餵貓。（facebook圖片）

小貓奴兒子愛心滿滿

葉翠翠不時在社交平台分享孩子與貓咪日常，雖然白貓大公主外表傲嬌，但很照顧3位弟弟，化身貓家姐照顧弟弟，陪伴他們在側及看實他們。貓咪與孩子的互動很可愛，大仔及二仔會幫手照顧病了的貓家姐，成為小助手協助媽媽餵貓，二仔尤愛親瞄吸貓。

小小王子瞓覺前要同大公主say good night, 仲話I love 貓貓，要kiss kiss。

白貓大公主已完成地球的任務，在翠翠一家留下愛的烙印。

▲ 再見了大公主。（facebook圖片）

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責任編輯：顏紫燕