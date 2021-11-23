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【校長專欄】家長要孩子聽話不如好好說話　聖提摩太校長與學生的10句正向對話

中小學 15:41 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

聖公會聖提摩太小學田少斌校長：透過對話讓孩子體驗如何做到正向。

以前父母和老師都總會說：「你怎樣都不聽話？」但在這個急速變化的時代裡，與其讓孩子聽話，不如和孩子好好對話。但成年人如何跟孩子開啟對話？我想邀請大人試一試「像打乒乓球般」，以好奇跟孩子開展起碼十句的對話，對話過程裡不給建議，不評價，不開笑話，不討好，不說道理，專注聆聽。

一天早上，小明（化名）和母親攜著手回到學校，小明先向我問安，然後說想分享圖書。聽完後，我發現書上講的是如何面對生氣，心生好奇，就把握幾分鐘時間展開乒乓球式的對話。

「你試過像書中的主角，因為生氣而破壞物件嗎？」小明點點頭。
「你破壞了甚麼？」
「我把玩具摔破了。」
「這是甚麼樣的玩具？」
「我最心愛的玩具。」
「啊，是你最心愛的玩具，玩具後來怎樣？」
「摔壞了。」

「有後悔嗎？」我在此等候，想連結他的感受。

小明停頓了好久，在旁的媽媽可能覺得孩子還小，忍不住想解釋甚麼叫「後悔」。我卻示意她把對話交給我。

「你是否覺得，不應該摔破心愛的玩具？」我進一步好奇小明的想法。

他點點頭，眼神像在回憶過去。
「你後悔自己，因為生氣而摔破心愛的玩具，是嗎？」
小明仍然不語。

田少斌校長分享與學生的對話。（陳國峰攝）

「既然是心愛的玩具，你怎麼會摔下去？」我語氣平靜，不帶任何質疑，目的是想透過提問，讓小明連結感受。

小明依然默不作聲。
其實我不需要他用言語回應，因為我想透過提問讓他產生覺察。

「這樣看來，你當時很生氣，生氣得顧不得甚麼，好像控制不了自己，就用摔東西的方式去泄憤。是這樣嗎？」我試著核對和探索孩子行為下冰山的各個層次。

孩子點點頭。
「那麼，既然你後悔生氣時不應摔東西，那我想問問你，你還有其他方法處理生氣嗎？」

他想一想，說：「我會哭出來。」

「上一次哭，是甚麼時候？」大人可以這樣問孩子，「甚麼時候有過這樣的事？」這能幫助他回溯自身的經驗，進入自己的感受。

「當我讀幼稚園時，有一次我......」說著說著，小明的眼淚流了出來。

大人可以透過冰山對話，切入孩子的感受，而當孩子願意打開自己，承認自己的感受，就會好像給了對方一個管道抒發出來。

孩子停下來，沒有說話，淚水一滴一滴的流。

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李祟建先生曾說過：「人的感受本是自然的事，但我們成長過程中，被教養的過程中，會不允許生氣、悲傷、受傷的感受停留在心中，這有點無奈。」

在旁的媽媽遞上紙巾，叫他不要哭。

此時我說：「媽媽！小明啊！」兩邊我都邀請，「可以流淚的，沒有關係。」

我引導孩子和家長「允許這樣的自己」，讓自己停留在感受多一會兒，連結自己。眼看著小明流淚，我靜靜地凝視著，眼裡帶著關懷和珍視。

一般人重視的是問題，人出現問題時，只著眼於改變對方行為，可能是說：「不要哭。」「不要生氣，要原諒。」但是薩提爾女士重視的是「過程」，也就是「不是對方有問題」，而是「他發生了甚麼才會變成這樣狀況？」

小明哭了一會，我說：「謝謝你跟我分享圖書，分享你的故事，還有田校長很欣賞你的坦誠，你真的很勇敢。」

經常聽人說：「我們要正向，你要積極」，這是頭腦認知，而薩提爾模式特別強調體驗。在與對孩子互動中，我們的說話、行動、管教，或者安慰，孩子是否能感到被愛？能否感到有價值？能否感到被接納？愛、價值、接納，是生命成長的基石，薩提爾稱之為「連結渴望」。

以好奇的方式展開對話，能讓你更了解孩子之外，能讓孩子產生覺察，當你允許孩子可以有感受，你的接納能讓孩子感到被尊重。

另一方面，透過大人的表達，例如剛才我欣賞小明的勇敢，說「你可以流淚」，表達了我的接納，接納他可以感到生氣，可以流淚，這讓他感到自己是自由的，是有價值的，孩子的內在就擁有更多的能量，這份力量就能成為他面對世界的勇氣。

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撰文 : 田少斌校長 聖公會聖提摩太小學

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