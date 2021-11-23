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陳凱詠直踩16小時拍《收聲多謝》MV　Jace：已準備好演唱會同大家一齊hyper！

娛樂 13:43 2021/11/23

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陳凱詠新歌《收聲多謝》MV

陳凱詠（Jace）剛推出新歌《收聲多謝》，向外界展示型格態度，即使面對身邊周遭紛紛擾擾的聲音，只相信自己內心的聲音，邁步行自己的路，以行動證明自己。

《收聲多謝》MV拍攝歷時超過16小時，挑戰Jace及團隊的極限，用最短時間走訪多不同場景，更換上三個造型，務求展示出歌曲的訊息以及做到大家心目中的效果。

朝早6時拍MV

Jace感激團隊傾力合作，她說：「因為今次MV拍攝時間緊逼，前一晚我們試造型直到凌晨，緊接另一日朝早6點開拍，很感謝整個團隊！」她亦感恩得到導演信任，有些場口只拍一、兩個take就收貨，而且效果滿意。

今次Jace為《收聲多謝》特意排練了Voguing舞步，是一種女性化之餘帶點高傲氣息的舞步，原來Dancer們與Jace相識超過10年，以往曾一起擔任舞蹈導師，所以默契十足。

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見證自己蛻變

另外，有一個場景在泳池拍攝，而地面有暗斜所以她需要格外留神，在做高難度動作時Dancer們都很照顧Jace，務求令拍攝安全而順利地進行。

Jace有感而發：「終於有一個跳舞MV喺貼近我自己風格，之前有試過唔同類型，睇返由以前到而家嘅跳舞MV，好似見到自己蛻變，再加上喺演唱會前夕嘅一個前奏，我已經準備好同大家一齊hyper！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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