【強制檢測】 新增6宗輸入確診個案　27歲女患者在上環居所及尖沙咀辦公室須強檢

▲ 本港新冠肺炎疫情緩和。(資料圖片)

衞生防護中心今日（23日）新增6宗輸入個案，至今本港個案累計12,411宗（包括12,410宗確診個案和1宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中5宗涉及L452R變異病毒株的感染，其餘1宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及3男3女，年齡介乎6至74歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。4人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘2人在檢疫期間確診。

上述個案中，個案編號12414涉及一名27歲女病人，居於上環永樂街72-76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前於11月6日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。她從英國經航班VS206於11月21日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。她在尖沙咀環球貿易廣場37樓工作，最後上班日期為11月3日。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

詳情如下：

第12,411宗：33歲女，無病徵，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，今年5月30日及6月20日在香港接種2劑復必泰疫苗

第12,412宗：24歲女，無病徵，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，今年7月3日及9月13日在巴基斯坦接種2劑克爾來福疫苗

第12,413宗：6歲男，有病徵，11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港

第12,414宗：27歲女，無病徵，11月21日從英國經航班VS206抵港，今年4月21日及5月12日在香港接種2劑復必泰疫苗

第12,415宗：23歲男，無病徵，住荃灣遠東絲麗酒店，11月13從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，今年6月15日在巴基斯坦接種1劑克威莎疫苗

第12,416宗：74歲男，無病徵，住西營盤華大盛品酒店，於11月19日從美國經航班CX873抵港，今年8月9日及8月30日在香港接種2劑復必泰疫苗

富豪機場酒店疑現爆發，早前一名36歲男子11月11日由南非抵港後，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出有N501Y變種病毒；至上周六(20日)再錄得一名62歲同層住客確診，亦檢出有N501Y變種病毒。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，今次情況是由空氣傳播，源頭是5112號房的36歲印度病人，由於他戴上「自私」的「氣閥口罩」噴出有毒空氣至走廊，加上酒店鮮風供應不足造成傳播。詳情即看【下一頁】

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的受檢人士，接受新冠病毒核酸檢測。其中，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有7個指明地方被納入強制檢測公告，包括西九龍ICC 37樓的摩根士丹利銀行亞洲有限公司、 跑馬地香港足球會、清水灣私房菜AMTARDA、中環米芝蓮推介餐廳ICHU等上榜。詳情即看【下一頁】

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