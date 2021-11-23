【祖孫合照】外婆癌逝孫女代影婚紗照彌補遺憾　慘被網民偷圖訛傳「老夫少妻」

▲ 內地一名女子上傳與外公的合照，被網民訛傳是「老夫少妻」。

內地社交媒體近日流傳一張「老夫少妻」的合照，發文者形容「73歲企業家豪娶29歲大美女」，吸引網民觀看及轉發。女事主近日在微博澄清，指照片為3年前所拍，當時她代替癌逝外婆與外公合影，彌補兩人從未拍婚紗照的遺憾，卻慘被網民盜圖及造謠，對她的生活造成嚴重影響。

女事主發文澄清

事主3年前在社交媒體「小紅書」發文，記錄「30件與外公嘗試的小事」，包括帶他到咖啡店打卡、出國旅遊、拍攝寫真及教他用智能手機等。她指自己從小由外公及外婆帶大，與他們感情深厚，原本安排兩人補拍婚紗照，卻因外婆患肺癌離世而未能成事。她隨後決定與外公拍寫真圓夢，

我拍照時覺得這樣也算是彌補遺憾……

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

這輯照片卻被名為「飛哥在東莞」的帳號訛傳為「老夫少妻」合照，更寫下標題「73歲東莞清溪鎮企業家豪娶29歲大美女，88萬禮金+88萬2房公寓+豪車一輛」，吸引網民轉發文章。女事主得知遭抺黑後感崩潰，隨即要求造謠者刪文，但沒有得到回應；直至她在微博發文澄清，對方才刪除文章，之後更改帳戶名稱。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

生活受困擾已報警

她指謠言廣為流傳後對其生活造成困擾，「我特別覺得對不起我的親人，讓他們感到難過」。她已在前日（21日）報警，將循法律途徑追究責任，希望讓造謠者受到應有的懲罰。

有內地律師表示，如事件屬實，「飛哥在東莞」的行為肯定構成民事侵權，受害人可向法院提出網絡侵權訴訟；至於是否構成誹謗罪，則要看該行為是否達到嚴重的構罪標準。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳