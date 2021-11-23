【食用安全】女子狂食10個石榴美容養顏　被石榴籽刮穿直腸無法排便

▲ 一名女子為了美容養顏， 一日內連吃10個石榴，導致直腸破損，無法排便。

「愛靚唔愛命」？近日陝西西安一名女子為了美容養顏，一日內連吃10個石榴，連籽吞下，導致直腸破損，無法排便，需入院治理。本港有營養師指出，石榴抗氧化能力高，有助抗衰老。

據內媒報道，該名女子為美容店老闆，因聽聞石榴籽美容養顏功效特別好，遂買了許多石榴，一日內至少吃掉10個，並嚼碎石榴籽。進食6小時後，她感到肛門疼痛，大便時痛楚加劇，伴隨便血，無法排便。因疼痛難當，她往醫院急症室求診。

醫生檢查後發現，這些石榴籽堆積在直腸。石榴籽被嚼碎後，體積十分小，並有很多棱角，像玻璃碎一樣。這些鋒利的小顆粒刮破直腸黏膜及肛門，導致發炎水腫。最終，醫生用了5瓶「開塞露」，並用洗腸機沖刷，才可助她排出石榴籽。醫生指，石榴籽的確有美容作用，但建議煲水飲用，或是攪碎整個石榴後榨汁。

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石榴抗氧化能力極高

營養師吳耀芬（Kathy）早前接受TOPick訪問時指，紅石榴含有豐富的維他命C和B雜，有豐富的膳食纖維和鈣、磷、鉀等礦物質。同時，紅石榴亦有多種的抗氧化物，抗氧化能力極高；果肉含花青素、鞣花酸（多酚）、類黃酮等物質；果籽則有大量粗纖維。

Kathy引述外國研究指，飲用紅石榴汁有助降低膽固醇氧化和積聚機會，預防血管硬化、心血管疾病和心臟病，並有抗癌功效。

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責任編輯：羅嘉欣