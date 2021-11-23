【疫苗抽獎】總商會疫苗抽奬送出2部平治C200房車　幸運兒難掩興奮

▲ 總商會「香港做得到！幸運大抽獎」送出的第二及第三部平治C系列房車大獎的兩位得主— —陳小姐（右）和陳太今天到仁孚的平治港島品牌中心領獎。（總商會提供）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會推出「香港做得到！幸運大抽獎」活動，並於9月送出兩份壓軸大奬「平治C系列房車」，2名得幸運兒陳小姐及陳太昨日（22日）到仁孚的平治港島品牌中心領獎。

陳小姐坦言，能夠在9月23日舉行的第6輪抽獎贏得大獎，實在難以置信，如今車匙在手，仍然興奮莫名。在9月30日進行的最後第7輪抽獎中贏得第3部平治房車的陳太則形容，今次中獎令一家人夢想成真。平治房車獎項包括首年牌照、保險和登記費用。

怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳表示，有賴總商會的抽獎活動協助提高疫苗接種率， 本港的疫苗接種人口在今夏穩步上升至近7成，令更多市民免受新冠病毒感染。他希望市民繼續接種疫苗，以保護自己和身邊人的安全健康。

「香港做得到！幸運大抽獎」分7輪進行，各輪抽獎已分別於7月22日至9月30日期間舉行。是次抽獎活動合共送出6,760份由總商會會員公司捐贈的獎品，總值超港幣4千萬元， 吸引206.2萬名市民登記參加。截至9月29日（抽獎截止登記日期），全港總共416萬名市民已接種兩劑疫苗，而抽獎活動於7月2日啟動時的累計接種人數則為153萬。七輪抽獎隨機抽出合共6,760位幸運兒，他們均已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗；其中有40位得獎者（佔得獎總人數的 0.6%）因未能符合抽獎活動的條款及細則而被取消資格。

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記者：黃穎津