【聖誕節2021】黃金海岸推Pokémon聖誕烘焙派對 $1480起享主題住宿+限定禮遇

▲ 皮卡丘聖誕抱抱大派對。（柯雅珺攝）

聖誕節是一家歡聚的佳節，適合一家大小出外遊玩。今年聖誕黃金海岸酒店與Pokémon合作，以聖誕烘焙為主題，設有Pokémon主題客房及多個打卡景點，還有一連串的活動讓大家參加，適合一家人歡度聖誕。

打卡熱點

黃金海岸商場中庭設有4.6米高的三層Pokémon聖誕大蛋糕，有多個Pokémon角色，包括皮卡丘、波波、奇諾栗鼠等。黃金海岸商場悠然小徑亦設有多個Pokémon佈景。

黃金海岸酒店設有Pokémon烘焙店，當中有伊布及草苗龜在店內，店內還擺放了Pokémon tea set層架及多個Pokémon公仔。酒店大堂亦有一棵5米高的Pokémon公仔聖誕樹，掛滿了比卞超、小火龍、車厘龜及卡比獸的布公仔。

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Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃：豪華海景客房＋早餐＋Pokémon禮品＋戶外遊戲４項＋蛋糕造形蠟燭設計坊。

黃金海岸酒店推出「Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃」，當中包括兩位成人及一位小童的早餐外，同時亦可獲贈皮卡丘薑餅人造型咕𠱸。當中設有多款Pokémon主題活動，包括「蛋糕造形蠟燭設計坊」，Pokémon充氣滑梯、彈床等戶外遊戲。

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

房費：HK$1480起。

酒店指另外每晚加HK$400起，可額外升級至Pokémon露台主題客房，房內會有不同Pokémon裝飾和精品擺設。如果連續入住兩晚，除了有上述優惠外，更可獲參與「聖誕襪製作坊」及獲贈酒店餐廳淨價HK$500餐飲消費。

詳情請按此。

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另外黃金海岸表示於商場或香港黃金海岸酒店餐廳，用指定電子貨幣消費滿HK$600或以上，就可以換領限量版寶可夢焗爐隔熱手套乙份。除了多個打卡位及Pokémon主題客房，黃金海岸商場亦會舉行「寶可夢集換式卡牌教學班」、烘焙市集及冬甩浴球工作坊。

詳情參閱黃金海岸商場網站。

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記者：蕭雅文