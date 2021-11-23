【美食速報】帝苑酒店推兩款嘗味菜單　一個價錢盡嘗旗下6餐廳招牌美食【內附連結】

▲ 帝苑酒店推出全新帝苑嘗味菜單，一個價錢盡嘗6間餐廳招牌美食滋味。(酒店提供)

位於尖東的帝苑酒店來，多間餐廳怕口碑好兼得獎無數，為人熟悉的Sabatini意大利菜、四季菊的日本菜、東來順的北京淮揚菜、Le Soleil的越南菜及帝苑軒的廣東菜都是捧場客多多，有時去到都真是有選擇困難症，不知揀邊間食好。

▲ Sabatini的紅蝦意大利麵，食價都要4百多元，如今可以一個價錢吃到其他美食，抵。(酒店提供)

於是帝苑酒店特別為有此煩惱的客人，設計了全新的「帝苑嘗味菜單」，菜單匯聚了6間酒店餐廳的招牌美食，讓客人無需再心大心細，可以一次過盡嘗多間餐廳的美食。

全新推出的「帝苑嘗味菜單」共兩款 – 分別為6道菜$988或8道菜$1,488（四位起）。每個菜單包括Sabatini意大利餐廳、東來順、四季菊日本餐廳、帝苑軒、Le Soleil越南餐廳及帝苑餅店的招牌菜式。

由廚師精心挑選的菜式包括Le Soleil越式頭盤、一款湯羹、三至四款主菜如東來順獲獎名菜「鶴湖蟹影」、Sabatini的意大利西西里紅蝦扁意粉配香草番茄、四季菊的日本宫崎和牛厚燒、帝苑軒的椒鹽海參扣併蜜汁黑毛豬叉燒等。最後當然少不了帝苑餅店的精緻甜品組合！（以上價錢另加一服務費）

▲ 帝苑軒的順德魚雲羹，烹調精心，特別美味。(酒店提供)

獨特的「帝苑嘗味菜單」，讓食客可嘗遍中西意日多款美食，另一特別之處是此菜單可於酒店各餐廳內享用*，無論您喜歡Sabatini的意式情調、Le Soleil開揚空中花園的閒逸感，或是東來順及帝苑軒的熱鬧感覺，都悉隨專意。

（*需視乎實際人數及餐廳安排而定）

查詢或訂座：2733 2008 或 按此連結

記者：郭秀芳