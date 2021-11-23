【官校停辦】龍翔官中校長籲師生以正面態度面對「殺校」　明年須轉校中三級生感驚訝

▲ 黃大仙龍翔官立中學明年起逐步停辦初中及高中課程。（李榮忠攝）

教育局今日（23日）宣布，黃大仙龍翔官立中學將於下學年起與深水埗九龍工業學校合併，龍翔官中明年起即逐步停辦初中及高中課程，有學生引述校長今早宣布消息時冀師生以正面態度面對，有明年須轉校的中三級學生對於被殺校感驚訝及傷感，但亦有學生不擔心轉校影響成績。

教育局表示，龍翔官中將於2022/23學年起停辦中一及中四班級，並會於2024/25學年停止營辦；中一至中三級學生在完成初中課程後，可轉往九龍工業學校升讀中四，如欲轉往區內其他學校就讀，教育局會提供協助。至於本學年於該校就讀中四至中六級的學生，會在原校完成高中課程。

就讀中三的陳同學表示，早前在同學間都有流傳過會「殺校」的消息，但早上聽到校長公布消息時，感覺依然有點傷感。他指自己非常不捨得學校，雖然他聽說原校的老師有部分會到九龍工業學校，但仍然會不捨得這間學校、老師及同學。陳同學自己計劃中三後會到九龍工業學校升讀中四，因為新學校離家比較近，只需要2分鐘的路程。被問到怕不怕因轉校而影響成績，他表示不擔心，認為只要有心到哪裏都能學習得好。

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正就讀中五的張同學則認為對自己影響相對較小，不過自己就讀同校中二及中三的弟弟及妹妹可能會受到影響。張同學指校長宣布消息時冀大家以正面態度面對，他自己亦同意認為凡事都有好有壞，自己亦會正面對待。

中三的張同學指自己聽到消息時相當驚訝，同學之間不停討論，有部份同學會選擇到九龍工業學校升讀中四，部份同學仍然未知如何是好，自己暫時亦未有打算。

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記者：李榮忠