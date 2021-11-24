保暖世一！一人一件寒冬必備絕世好「衣」

這星期一道冷鋒光速殺到，氣溫急降十度，還未享受完秋日涼意，便要迎接寒冬！為求保暖，大家都紛紛出動防寒內衣、大褸、羽絨，再配合洋蔥式穿法，以求令全身「暖笠笠」。但這種層層疊穿法，不一定真正保暖，更容易變得臃腫笨拙！想保暖又要保持造型，只需要懂得選擇一件能調溫的多功能絕世好「衣」便可。UNIQLO 的皇牌HEATTECH絕對稱得上是保暖世一，質料纖薄舒服不特止，而且一件兼備11個貼心功能^，無論在任何環境下穿着都可感到無比溫暖自在，保暖與造型兩者絕對可同時兼得。

▲ HEATTECH 的特殊纖維能吸收身體釋放出來的濕氣轉化成熱能，達至保暖效果。

迎合多工世代 11個體貼功能暖入心



現今世代，做衣服和做人一樣都要Multi-task，才能緊貼時代，追上潮流。UNIQLO 皇牌 HEATTECH 系列以性價比高聞名，創新物料結合生物發熱技術，這邊廂吸收身體釋放出來的濕氣，那邊廂就轉化成熱能，達至保暖效果。最厲害的是兼具11大功能，包括發熱、保溫、吸濕、除臭、抗菌、柔滑、彈性、透氣、吸汗速乾、防靜電及不易變形，從質料以至保暖功能，每個細節都非常出色，加上百搭易襯，要配搭不同造型，易如反掌。

▲ HEATTECH Extra warm全新升級，採用100%棉質內裡，其柔軟親膚的觸感，讓你穿得更舒適自在。

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吸濕發熱 三種暖度陪你過冬



一件好的防寒衣物，最基本一定要穿得舒適。HEATTECH由不同的纖維組合而成，當中的植物油能令其保持濕潤柔軟的親膚觸感，穿上後柔滑舒適，不會「㓤」肉。質料纖薄輕盈富彈性，貼身而不繃緊，即使重複洗滌也不會變形，耐穿耐著。人性化的吸汗速乾功能，可確保汗水迅速揮發，不會有黏身的不適感；物料更經特殊加工，有效防菌防臭，就算「熱底」朋友再大汗也不怕，特別適合忽冷忽熱的香港，陪伴大家穿得溫暖舒適，愉快地享受冬日的各個重要佳節。



舒適度滿分，那麼保暖度又如何？稱得上絕世好「衣」當然夠全面，其極細纖維的直徑只有頭髮的十分之一，能鎖住暖空氣，同時吸收身體釋放出來的濕氣再轉化成熱能，簡單來說即是保暖、透氣但絕不會有悶熱感，同時有助減低穿脫時的靜電。



為了迎合不同體感溫度的人，HEATTECH 設有三種溫暖程度供大家選擇，包括HEATTECH 、HEATTECH棉質極暖和HEATTECH超極暖。特別一提HEATTECH棉質極暖 HEATTECH 全新升級採用100%棉質內裡，保暖度比普通 HEATTECH 高1.5倍*，纖薄而柔滑觸感，完全貼合香港時冷時暖的無常天氣，讓大家真正享受更暖更舒適的穿著體驗。



*與一般 HEATTECH 商品的 CLO 值進行對比的結果。(CLO 值為服裝的保溫系數)

▲ HEATTECH纖薄輕盈，平日外出簡單配襯一件毛毛外套或羽絨已非常帥氣有型，保暖度及造型均滿分。

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「暖男」般溫暖貼心 一件常伴襯出百搭自在造型



HEATTECH猶如細心體貼、充滿內涵的「暖男」，陪伴你轉換不同的造型，無論是在家的保暖悠閒服，還是山系風格，抑或是文青Look，只需一件便可轉換形象，不只內搭，還可當上衣，輕薄保暖，讓你告別臃腫笨拙的冬日穿搭。系列款式眾多，不只內搭，長袖、短袖、V領、圓領、高領人氣上身類T恤都有齊，還有百搭舒適褲裝、親膚襪子、針織帽、圍巾及床品系列，不論男女老幼，就連BB都照顧到，配合多色選擇，全家全方位以不同暖心造型享受冬季每一天。

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^功能根據商品而有所不同，以商品包裝上的標籤為準。



（特約）