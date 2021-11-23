【海洋保育】北角水域發現雄性綠海龜屍體　身體多處創傷疑船隻撞擊而死

海洋動物影像解剖研究組於今(23日)在網上發文表示，於本月6日漁護署接報在北角水域發現一隻綠海龜屍體，署方翌日將屍體送往研究組，其後兩日內研究組完成影像解剖及傳統解剖。

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研究組表示，該隻雄性綠海龜屍體全長超過90厘米，背甲弧長亦超過80厘米，屬於成年個體。經詳細解剖後，發現綠海龜背甲同腹部有三道平衡的創傷，傷口位置找到黃色油漆，身體內的肌肉組織亦有明顯的瘀血，相信在生前因船隻撞擊而造成；由食道至小腸，整個消化系統都發現食物同海洋垃圾，但垃圾並無造成任何明顯的阻塞或發炎，相信有機會隨時間自然排出。

研究組續指，從多處明顯創傷、瘀血同消化系統內的食物推斷，綠海龜可能因為船隻撞擊而死亡，提醒陸路及水路使用者記得要小心「駕駛」，就算海洋遼闊，除了人類，還有很多海洋生物一起共用海洋。

▲ (海洋動物影像解剖研究組圖片)。

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責任編輯：洪芷晴