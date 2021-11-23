【最後禮物】黃子華相隔5年再演舞台劇　子華神與潘燦良首度合作：夢寐以求

▲ 黃子華與潘燦良合作舞台劇《最後禮物》。

黃子華闊別舞台界五年，今日宣布跟潘燦良將組成視帝劇帝將聯手合作，將在明年演出劇目《最後禮物》，並於香港演藝學院一連舉行30場演出，日前兩位大帝於清水灣片廠拍攝宣傳海報，主辦商將片廠中搭建大型場景拍攝，讓兩位主角未上台已先感受到台上氛圍。子華神和潘燦良對視拍照，已全身是戲，讓現場工作人員都拍案叫好。

黃子華和潘燦良同是香港話劇團出身，亦是當今首屈一指的演員，但這麼多年來卻是第一次有緣合作，子華離開香港話劇團後，阿燦才加入，所以名符其實是阿燦師兄。

潘燦良坦言今次能與師兄黃子華合作，加上劇本是出自最佳編劇莊梅岩，所以一獲邀演出，他即時首肯，而子華則謙稱一向視阿燦為偶像，但凡對方有份演出的劇，他大部份也會看，非常開心期待合作，讓阿燦受寵若驚。

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5年沒有做過舞台劇，子華讓觀眾等到頸都長，他笑言 : 「冇做舞台劇啫，我一直有開電影嘛！今次能夠同我偶像潘燦良合作，真的夢寐以求，潘燦良應該是我在香港舞台上，看得他最多戲的人，粗略估計看了十部演出或以上，所以好開心可以跟他合作。」

子華視潘燦良為偶像

談到今次演出故事內容，子華笑言 : 「我們這部劇叫《最後禮物》，近年大叔好吃香嘛，好流行大叔的愛，我覺得我們這部劇有權改名叫:《大叔的恨》呀，哈哈....我同阿燦這兩位大叔，在劇裡面恨到出面。」阿燦搭腔：「應該是有好多愛才產生那麼大的恨，哈哈。」子華笑回：「現在不可以劇透，大家入場就知知是甚麼。」

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由於時間緊迫，兩人已經開始投入綵排工作，又因疫情關係，編劇莊梅岩身在外國暫未能到港，所以開會、圍讀，以及即將的綵排，大家都是用視像方式溝通。

子華謂：「綵排應該會找部機做直播先看著，我們之前已經圍讀過一次，圍讀那幾日都幾震撼，因為我沒諗過，坐在一齊演出的演員，位位都是舞台劇界獨當一面的朋友，稍後大家都會知道有幾多猛人和我們一齊演出，如此重量級制作，如果你現於外國，都應該『拿拿聲』返來隔離，希望你隔離完還可以入場睇得切，哈哈。」

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暫定開30場

大會策劃及監製馮貽柏表示，今次能促成視帝劇帝聯手合作，非常難得。再加上最佳編劇莊梅岩，相信可帶給觀眾一個震撼演出。但只開30場是否可滿足市場需求，馮貽柏表示，今次於疫情下，希望帶給大家一個安全又精彩演出，目前暫定場次30場，如果反應熱烈，仍會跟演員商議加場的空間。

舞台劇在數月間由落實至籌備，一眾演員已經於11月展開綵排，每日都在不停排練，而莊梅岩稍後亦會歸隊，據知每日綵排，兩位大帝已經天天有新火花，令參予的每一位演員也覺得非常好玩及興奮。

《最後禮物》舞台劇INFO

策劃、監製：馮貽柏

編劇：莊梅岩

導演：陳焯威

戲劇顧問、演出：陳曙曦

演出：韋羅莎 / 黎玉清 / 區嘉雯 /余翰廷 / 陳康 / 廖愛玲 / 梁浩邦/ 黎濟銘

演出日期：2022年1月7-8，11-15，18-22，25-29日；2月4-5，8-12日 8:00 PM/2022年1月9, 16, 23, 30日；2月6，13日 3:00 PM

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$880 / $680 / $480

2021年11月29日Citi 信用卡客戶優先購票

2021年12月 7 日 快達票公開發售

