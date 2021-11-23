【兒童死亡】三年間22宗兒童死於意外個案　嬰兒嘔奶後家人誤用膠袋笠枕頭後窒息

兒童死亡個案檢討委員會（檢討委員會）今日（23日）發表第五份預防兒童死亡事故報告。檢討委員會分析了259宗，在2016年至2018年間發生，已向死因裁判法庭呈報的兒童死亡個案，當中最年輕的自殺死亡個案僅10歲。

是次檢討涵蓋259宗十八歲以下兒童死亡個案，包括159宗死於自然及100宗死於非自然個案。報告顯示，在死於非自然因素的個案中，最多兒童死於自殺，有59宗，其次是意外（22宗）及遇襲致死（7宗）。在59宗死於自殺的個案中，最年輕個案僅10歲。當中43名兒童或青少年從高處躍下喪命。在22宗致命兒童意外個案中，有8名兒童死於交通意外、6死於從高處墮下、6宗死於氣管阻塞，其餘2宗分別死於遇溺和懸吊意外。

檢討委員會舉例指，有一個4個月大的嬰兒，因嘔奶的緣故，其父母用垃圾膠袋包住枕頭，希望避免枕頭骯髒。然而，有一日該嬰兒俯睡，被膠袋阻礙呼吸，最終窒息死亡。檢討委員會建議，1歲以下嬰兒不一定要用枕頭，而且要避免幼兒接觸膠袋。

此外，有7名兒童遭受襲擊而喪生，其中5人被他們的父母襲擊致死，另2人則被陌生人襲擊致死。

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記者：陳梓蔚