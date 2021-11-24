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【2021聖誕節】屯門3商場辦冬日親子運動會　化身運動健將顯身手兼打卡

休閒消費 14:08 2021/11/24

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今個聖誕，屯門愛定商場、兆禧苑商場及山景商場合辦全港首個動靜皆宜聖誕慶典。（商場提供）

今個聖誕，屯門愛定商場、兆禧苑商場及山景商場，由即日起至2022年1月3日期間，合辦全港首個動靜皆宜聖誕慶典，集齊一系列文藝、運動及地區旅遊相關的好玩活動。

活動更特別邀請本地知名插畫師theory theory創作人Bella，將theory theory世界中的角色們與運動文件結合，創作出色彩繽紛、滿載歡欣的聖誕主題「冬日運動會」，讓市民在充滿聖誕氣氛的趣味場景中打卡兼大顯身手做運動。

theory theory 冬日運動會場景

插畫師 Bella親自執筆，將其筆下色彩班斕、充滿童趣的插畫元素融入活力十足的冬日運動會場景之中，於聖誕期間在愛定商場及兆禧苑商場展出。theory theory世界中的角色們化身成運動健將與大家較量。小朋友可到商場天台的各個運動區與他們比拼足球、舉重、拳擊、帆船、賽跑以及劍擊等，歡渡一個充滿活力的聖誕！活動期間，更會在指定日子設有聖誕市集、街頭音樂表演、滑板表演及工作坊等。

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KidSports學界兒童體育大會

屯門愛定商場及兆禧苑商場將聯同「香港學界兒童體育會」舉辦首個「KidSports學界兒童體育大會」，讓小朋友從親子障礙賽 體驗中挑戰自我。

日期：12月4、5日
時間：1pm至5pm
地點：屯門兆禧天台運動會、愛定商埸Zone A更台籃球場

周末冬日運動Hunt

愛定商場將於12月的週末在theory theory冬日運動會場景中，安排不同運動遊戲讓小朋友挑戰，成功完成所有遊戲更可換領小禮物。

日期：12月4、5、18、19、25、16日
時間：12nn至4pm
地點：屯門愛定商場Zone H天台

記者：王嵐

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