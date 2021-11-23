【食物安全】 ​匈牙利波蘭及愛爾蘭部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 匈牙利、波蘭及愛爾蘭部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（23日）宣布，因應匈牙利農業部、波蘭獸醫檢查總署及世界動物衞生組織分別通報，指匈牙利貝凱什州和瓊格拉德州、波蘭大波蘭省Turecki區，以及愛爾蘭莫納亨郡爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與匈牙利和愛爾蘭只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從匈牙利進口約730公噸冷藏禽肉、從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋，以及從愛爾蘭進口約300公噸冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡匈牙利、波蘭和愛爾蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津