T.O.P x Wade and Leta紐約設計界鬼才情侶全新企劃　聖誕首度空降香港

由12月4日至明年1月23日,位於旺角的T.O.P This is Our Place與紐約設計界新寵兒Wade and Leta攜手呈獻【T.O.P x Wade and Leta.From New York to Hong Kong】。

曾與Google、Instagram、Vogue、Gucci等國際知名品牌合作的玩味鬼才情侶視覺藝術家Wade and Leta,破天荒為商場空間及香港項目擔任設計總監,將紐約市標誌性的城市風貌及五光十色的都市魅力,幻化成獨一無二的大型藝術裝置帶到旺角T.O.P This is Our Place。

兩名藝術家運用AR擴增實景技術遊走多個場景:置身天台的視覺衝擊遊樂園以及近4米高幻象聖誕空中吊飾。另亦有3米闊的紐約地標浮雕牆,為大家帶來破格刺激的視覺撞擊。

Wade and Leta也為今次企劃獨家設計時尚精品「玩味雨傘」及「玩味毛巾」,各位只要於商場消費滿指定金額,即可換領。

Wade and Leta由札根紐約布魯克林的情侶Wade Jeffree和Leta Sobierajski組成,創作媒介由平面設計、視覺攝影,到牆壁浮雕、充氣設備、虛擬現實體驗等橫跨多個維度,通過鮮明抽象視覺刺激,以無界限色彩和藝術形式,成功令一眾國際知名品牌爭相邀請合作。

Wade and Leta今次首次為T.O.P度身打造「From New York to Hong Kong」大型藝術裝置,運用其拿手的「多學科設計」(Multidisciplinary Designs),包括拍攝、服裝及平面設計等來融合一系列視覺元素,顛覆線條、幾何及顏色,以不規則的圖形抽象演繹出紐約特有的國際都會風貌,例如紐約標誌性建築、繁忙的交通燈等。而色彩應用上也很有心思,除了聖誕經典的紅和綠外,亦揉合不同色階的藍,除了展示大都市的冬日凜冽,也創造爆炸性色彩的紐約地圖。

T.O.P x Wade and Leta 呈獻「From New York to Hong Kong」

日期:12月4日至明年1月23日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place