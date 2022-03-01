標靶＋免疫聯合治療　晚期腎細胞癌　治療新方向

腎癌並非香港十大癌症，然而過去十年這種癌症的新增個案持續上升，增幅超過5成，尤其普遍患者在確診時已是晚期階段，醫學界一直致力研究如何讓他們獲得更有效治療。隨著醫療科技的進步，針對晚期腎癌的治療推陳出新，近年就發展出聯合標靶治療及免疫治療的嶄新方向，為患者延展希望。



「腎癌」的分類及徵狀



腎癌其實可根據腫瘤的細胞型態分為腎細胞癌及腎孟癌，前者佔整體腎癌個案大約9成，並再細分為透明細胞癌及非透明細胞癌。醫學界至今對大部份腎癌的成因仍不清楚，然而有些風險因素包括吸煙、肥胖、慢性腎衰竭及遺傳等均會增加患上腎癌的風險。事實上，根據香港癌症資料統計中心數據，腎癌新症由2010年498宗增至2019年878宗，10年間個案持續上升，更甚的是不少患者確診已是晚期，導致治療更見困難。



新治療方向：標靶＋免疫聯合治療



以晚期腎癌為例，第一代標靶藥物是過去沿用的一線治療藥物，然而臨床腫瘤科專科張文龍醫生指，這種藥物可帶來不同副作用，包括血壓高、口腔潰爛及手腳皮膚發紅等。而近年就有研究證實免疫治療與標靶藥物聯合使用於晚期腎癌患者，無論在腫瘤縮小、無惡化存活期及整體存活率等指標上，有著明顯改善。



準確分期 決定治療與預後方向



張醫生指出，早期腎癌病徵並不明顯，即便是一般小便不適，也容易被人忽略，直至出現血尿及腰痛等明顯徵狀才會求診，惟此時癌細胞或擴散至身體其他組織。而擴散性腎癌的可怕之處，在於腎臟連結身體多組血管，癌細胞會經此擴散至骨骼、肺部及腦部等器官，導致患者骨痛、持續咳嗽及四肢麻痺等等，影響患者整個身體機能。

面對如此棘手的腎癌，治療必須適當及有效，首要就是將其準確分期。張醫生解釋，腎癌的分類與分期決定著治療的方法及預後。就算是晚期腎癌，治療也不是單一形式，而是按著病情分為高、中、低風險，來制定適合患者的治療方案。他舉例說：「低風險患者的腫瘤生長不快及病人徵狀較少；如果他們年紀較大如75歲以上，一般傾向只監察病情，並無需要立刻進行治療；相反中至高風險患者，或要透過進取的治療，盡快抑制腫瘤，以免病情迅速惡化。」



標靶＋免疫 延長無惡化存活期



美國食品及藥物管理局（FDA）去年中便批准第二代標靶藥物及免疫治療藥物一併應用於晚期腎細胞癌患者身上。張醫生稱，免疫治療是透過一種名為「免疫檢查點抑制劑」攔截癌細胞壓制免疫系統的訊號，使癌細胞能被免疫系統識別，活化白血球攻擊癌細胞，達至抗癌作用；標靶藥物則是一種多靶點酪氨酸酶抑制劑，能夠抑制血管內皮生長因子受體，阻截癌細胞生長。

《新英倫醫學雜誌》去年中刊登一項針對晚期腎細胞癌的第三期研究（CLEAR），1,069名晚期細胞腎癌患者被分成3組，分別接受「標靶與免疫聯合治療」、雙標靶治療及單用傳統第一代標靶藥。張醫生引述研究指，「標靶與免疫聯合治療」組別的無惡化存活期達23.9個月，比起後兩者的14.7個月及9.2個月明顯較長。比起單用傳統第一代標靶藥，接受標靶與免疫治療組合的患者，其死亡風險更降低34%。



不過，「標靶與免疫聯合治療」是否能應用於晚期腎癌患者上，張醫生指必須視乎他們的實際病情及承受副作用的能力，畢竟這類治療仍會有胃口轉差、肚瀉及嘔吐等副作用，屆時或要調整劑量切合病情所需。他又提醒患者，接受任何治療時，也應定期覆診以監察病情。此外除了以上提及的治療方法，還有其他可行及可供選擇的方案，一切必須緊密依從其主治腫瘤科醫生的指示。



（資料由臨床腫瘤科專科張醫生提供）