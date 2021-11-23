【野外步出】奶仔為助貧苦兒童6天赤腳走遍全港　方紹聰演員到山系YouTuber永不言棄

▲ 奶仔為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動。

方紹聰（奶仔）入行12年一直默默耕耘，大小熒幕都不乏他的身影。今年年頭播出由他主持的戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座，加碼拍攝的《野外步出2》正在熱播中。奶仔行山形象入屋，6月時他就為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動，過程雖然艱辛，但他直言沒有想過放棄。

▲ 奶仔主持戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座。

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奶仔去年與藝人好友盧峻峯自資拍攝YouTube行山節目《約女yama嗲》，邀請女藝人邊行山邊做訪談，成功令他晉身為「山系YouTuber」。而驅使奶仔行山的契機，是源於張致恆（Steven）一次邀約參與毅行者：

毅行者是100公里，要走完整條麥里浩徑，是一個很辛苦的比賽。我聽完覺得自己不行，只好去加緊訓練，去添置行山裝備，這時才真正去接觸何謂行山，漸漸開始行山生活。

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第一次行毅行者，令奶仔留下深刻經歷。他認為，毅行者最大挑戰並不在身體上，而是心理狀態：「毅行者最低資格時間是48小時，其實未試過這麼長時間沒有睡覺。」但與此同時，奶仔亦覺得運動是一種可以令自己放鬆的活動：

你的腦袋平日動得很快，因為你會想很多的事，但當你做運動時就只需想一樣很簡單的事。當你很專注地行你前面的一步，你的腦袋便可以得到真正休息。

今年6月，奶仔完成了為期6日5夜的《赤腳慈行香港一圈》，最終用了97小時01分45秒，步行了194.45公里，走遍整個香港，為貧窮地區沒有鞋穿的兒童籌募善款添置新鞋，並捐款給慈善機構幫助智障人士。

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在完成赤腳行後，奶仔身體也一度耗損，腳板更長滿水泡。但他仍為成功挑戰赤腳走遍全港感到開心，更揚言從未想過放棄：

因為我在籌備時亦覺得未必能做到，但真要多謝行山，就算有多少水泡，或是足膜炎有多嚴重，其實只要你能繼續行下去，你便沒有放棄的理由。這一刻放棄你很開心，但回到家，你一定會後悔。

問到對運動的看法，奶仔會用一個字「毅」來形容：

運動是長距離、持之以恆，你只叻一次沒有用，你在一分鐘行得多快都沒用，你要一直行兩小時才能到達你的目的地，所以覺得毅力是最重要。

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責任編輯：羅嘉欣