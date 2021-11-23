【明日大嶼】環保團體批環評研究「工程凌駕環境」　促政府撤回明日大嶼

▲ 環保團體批環評研究「工程凌駕環境」，促政府撤回明日大嶼。（綠色和平提供）

「明日大嶼」環評工程項目簡介將於本月25日結束，15個環保及關注團體今日（23日）批評政府迴避公開關鍵的《香港2030+策略性環境評估報告》及進行完整的策略性環評，指政府「偷步提交簡介硬闖環評程序」，忽略工程與鄰近發展帶來的累積環境影響，或會嚴重低估對海洋生態的破壞，是「工程凌駕環境」，並促請政府撤回明日大嶼計劃。

團體代表表示，《香港2030+策略性環境評估報告》理應羅列所有可能的潛在土地供應選項，包括填海以外的方案、預警各項環境影響、可行緩解措施及公眾意見，從而選擇最合符公眾利益兼可持續的選項。顧問工作簡介列明，完成報告後需提交環諮會審批。惟環諮會多個委員、環團在月初諮詢時當面要求公開完整報告，以至關注團體書面查詢，皆不得要領。團體質疑，當局「密冚文件」是剝奪公眾知情權及選擇，營造「非填海不可」的假象。

團體又強調，公佈上述文件及進行諮詢只是基本要求，當局有必要在開展法定環評前，先進行全面策略性環評，研究所有可行的替代選項， 以及更宏觀地檢視各選項與鄰近工程的環境承載力，包括三跑、東涌新市鎮擴展、石鼓洲焚化爐填海等已承諾及計劃中工程，否則將不能避免嚴重的空氣、海洋生態、噪音等累計環境影響。

團體舉例指，原棲息在北大嶼水域的40多條中華白海豚，於港珠澳大橋工程完成後絕跡於該3,000公頃水域，是施工範圍的18倍，而應環評緩解措施而設立的保護區，卻未見成效。團體擔心，明日大嶼項目將有機會令全球「易危」的中華白海豚及江豚絕跡於香港，並直接威脅其他瀕危物種及其繁殖地，對整個大嶼山水域的物種及其生境面臨的威脅火上加油。

團體批評，當局提交的簡介，除了只按環評條例最低要求敷衍了事，更隻字未提工程如何符合環境局上月發佈的《香港氣候行動藍圖》，所訂立的2050碳中和目標和適應氣候變化的策略。團體促請，環保署應做好把關角色，否決簡介；並在當局完整披露《香港2030+策略性環境評估報告》及完成明日大嶼完整策略性環評前，擱置環評程序。此外，政府應聆聽民意，優先發展近2,000公頃未納入規劃的棕地，撤回為環境帶來不可逆轉破壞的明日大嶼計劃。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津