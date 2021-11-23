【崩壞婚照】新婚夫妻花2萬元婚攝套餐中伏　800張相全模糊失焦部分用手機影

▲ 貴陽有新婚夫婦花2萬港元購買婚攝套餐，可是照片質素差劣，甚至部分用手機影。

結婚是人生大事，每對新人都希望留下最美一刻，但婚禮攝影出事就無take 2！內地貴州貴陽有兩對新婚夫婦光顧一間婚禮公司，各花約2萬港元購買套餐，當中攝影部分卻換來一肚氣。當日拍攝的800多張照片，絕大部分都是失焦，有些甚至用手機拍攝，氣得新人要求退款。

綜合內地傳媒報道，貴陽的小田（化名）和閨密早前相約在國慶假期期間，一起回老家舉行婚禮，並光顧當地一間名為「初見．唯愛」的婚禮公司以協助安排婚事。兩人各花了16,800元（人民幣下同，約2萬港元）購買套餐， 其中攝影錄像服務為5,000元（約6,100港元）。

▲ 小田夫妻從800張相都揀不到20張。（影片截圖）

沒想到婚禮結束後，兩對新人收到照片卻大為震驚，當日拍攝的800多張照片均非常劣質，不是只影到新人半截身，就是失焦、模糊不清，毫無角度可言。小田和丈夫接受新聞節目《百姓關注》訪問時大表不滿道︰

不是一般的失望，根本就沒有拍出我支付5,000元的效果，不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的。

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小田也怒斥，部分照片更只是用手機拍攝，「沒有甚麼技術含量，教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」，相片質素差到從800張挑選20張都好有困難。

小田與閨密的婚禮雖然由不同攝影師所攝，惟相片質素就同樣差劣。閨密之後到婚禮公司理論一番，總算討回5,000元退款，惟小田卻一直未獲賠償，多番聯絡對方下更遭「已讀不回」，小田與丈夫只好求助當地傳媒。

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事情被廣泛報道後，小田夫妻來到婚禮公司，但工作人員堅稱︰「退款問題需要向負責人請示」。事後，負責人之一的李小姐表示，由於小田的閨密懷孕8個月，加上事發後「一直在鬧」，沒有辦法之下才退錢給她。

李小姐亦有向小田提出補償方式，由於小田夫婦對照片要求高，而照片質素未符合二人要求，不過婚禮影片沒有問題，故願意退回照片費用2,500元（約3,050港元）。最後小田夫婦接受賠償，和解收場。

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責任編輯︰王明芳