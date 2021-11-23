【子宮頸癌】梅艷芳患子宮頸癌40歲逝　婦產科醫生拆解病徵：初期難察覺

▲ 婦產科醫生松園知子拆解子宮頸癌病徵及預防方法。

「百變天后」梅艷芳在2003年9月對外宣布患上子宮頸癌，及後在12月30日因癌症引發的肺功能失調病逝，終年40歲。據香港癌症資料統計中心資料，在2019年，子宮頸癌在香港女性致命癌症中排第8位，死亡率為4%。TOPick請來婦產科專科醫生松園知子，解構子宮頸癌的風險因素、症狀及預防方法。

由HPV演變至子宮頸癌 過程可長達5至10年

松園知子表示，絕大部分子宮頸癌都由人類乳頭瘤病毒（HPV）引致，HPV是一組包括超過100種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官，主要透過性接觸傳播。某些高危HPV病毒（如HPV16與18）可入侵子宮頸的細胞，導致細胞出現異常變化，演變成子宮頸癌，過程可長達5至10年。

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▲ 梅艷芳在2003年9月對外宣布患上子宮頸癌。（經濟日報圖片）

高危人士

以下女性患子宮頸癌的風險會較高：

感染HPV16與18

較早有性經驗

有多個性伴侶

吸煙

免疫力較低，經常要服用類固醇或抗排斥藥

症狀

松園知子指出，子宮頸癌早期通常沒有明顯症狀，最常見的症狀包括性交後出血、經期之間出血、有惡臭的分泌。當子宮頸癌發展到後期，可能會出現盆腔痛、下腹痛、腳腫等情況。

治療方法

當發現子宮頸癌前病變，可透過簡單的微創手術、電療，預防子宮頸癌的形成。假如是早期子宮頸癌，通常會進行手術，將子宮切除，會影響生育能力，但當癌症發展到後期，則會採取電療、化療。

一般來說，如能及早發現和治療，第一期子宮頸癌的5年存活率可高達九成以上，但一旦演變到第四期，存活率則少於兩成。

不過松園知子表示，有些病人寧願保留子宮，也不接受治療。她分享真實個案指，曾接收一位38歲患者，因行房時出血而求醫，經抹片檢查後，證實患第一期子宮頸癌，需接受手術，但由於她有意生小朋友，故希望保留子宮。松園知子透露，每當遇到這類病人，都要花時間開解她們，商議治療方案。

▲ 婦產科專科醫生松園知子。（黃建輝攝）

預防方法

子宮頸癌是目前唯一可透過疫苗預防的癌症。松園知子指出，現時有40多種HPV病毒透過性接觸傳染，而HPV疫苗可涵蓋到9成以上的可引致子宮頸癌的高危病毒，可見保護率相當理想。

最佳的接種時間為初次性行為前，世衛亦倡議，9至14歲女童接種HPV疫苗以作保護，而本港衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生接種疫苗。

至於已有過性行為的婦女，可能已經感染HPV病毒，再接種疫苗的作用會減低，但由於HPV病毒有超過100種，疫苗亦可預防其他未感染過的病毒，因此有過性行為的女性也有接種HPV疫苗的必要。

▲ 松園知子建議女性定期接受子宮頸抹片檢查。（黃建輝攝）

松園知子亦建議，女士應定期接受子宮頸篩查、採取安全性行為（如使用安全套、避免濫交等）、避免吸煙，以預防子宮頸癌。

她續指，目前沒有治療HPV病毒的方法，但大多人可以靠人體免疫系統清除病毒，不過HPV病毒會重覆感染，只要還有性接觸，就有感染機會，所以即使接種了疫苗，亦應定期進行子宮頸抹片檢查。

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記者：沈佩珊