【港區國安法】涉分裂國家及洗黑錢逾13萬元　鍾翰林認兩罪判監43個月

▲ 鍾翰林承認分裂國家及洗黑錢兩罪，今於區域法院被判監。資料圖片

學生動源前召集人鍾翰林涉於Facebook 等社交媒體發布煽動刊物，早前承認分裂國家及洗黑錢涉逾13萬元共兩項控罪，今（23日）於區域法院被判監43個月。

被告鍾翰林（20歲），早前承認的分裂國家罪，指被告於2020年7月1日至10月27日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港從中國分離出去或非法改變香港法律地位。洗黑錢罪則分別指被告於 2018年1月19日至2020年10月27日期間，在他的 Paypal帳戶內持有總值港幣 133,417.69 元的款項，屬可公訴罪行的得益。

至於原被控的串謀發布煽動性刊物及另1項洗黑錢罪，則不予以起訴，存檔法庭。

辯方今求情時指，被告的母親撰寫的求情信指，被告於青少年時有不愉快經歷，被告為人孝順，亦理解母親養育2名胞弟的困難。代表律師續指，就分裂國家罪，若法官接納被告屬積極參與但罪行重大。冀法官考慮被告認罪，以及犯罪時案沒有刑事紀錄，加上當時社會氣氛極端，扣減4分之1刑期，又指判刑3年已反映被告的行為。

辯方續指，被告被控的洗黑錢罪涉及約13.5萬元，金額不大，望法官參考其他案例後，以9至12個月作量刑起點，並考慮有關款項並非被告自用，而是用作營運組織，因此與分裂國家罪是同時發生，將兩罪刑期同期執行。

辯方又指，由於被告營運的組織未有戶口，需要將存款轉至其他戶口，方可提取現金，沒有證據證明被告有揮霍行為，同時組織亦需要金錢應付開支，如製作T恤等。

案情指，被告為學生動源 FB 頁面的管理員，自2016年起，被告涉及發布煽動及分裂國家的發文逾千次。自學生動源成立後，被告與其他參與者以不同方式實施煽動及分裂國家意圖如設置街站、製作或安排發放單張及宣傳物品，及透過社交平台發放刊物等。被告亦處理由上述活動眾籌款項，涉逾13萬港元。

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記者：梁錦麟