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【詐騙貸款】廉署起訴貿易公司董事及兼職員工　涉詐騙貸款逾630萬元

社會 16:47 2021/11/23

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廉署起訴貿易公司董事及兼職員工，涉詐騙貸款逾630萬元。（資料圖片）

廉政公署起訴2人涉嫌詐騙貸款630萬元。廉署昨日（22日）落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工，控告她們涉嫌在申請多筆貸款時，偽稱該兼職員工的聘任及月薪，詐騙一間銀行及兩間持牌放債人公司貸款共逾630萬元。2名被告獲廉署准予保釋，明日（24日）於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴兩名被告共6項控罪。

廉署指，54歲被告賴美丹為文新‧信陽毛尖投資（香港）有限公司（文新，已結業，又名文新‧信陽毛尖投資香港及文新‧信陽毛尖投資有限公司）前兼職員工。另一名59歲被告凌菀鎂（前稱凌春梅）為文新董事兼股東。2人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

賴美丹另被控4項詐騙罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條；凌菀鎂則另被控1項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

案情指，本案涉嫌罪行於2016年8月至2018年5月期間發生。其中一項控罪指賴美丹涉嫌向恒生銀行有限公司（恒生銀行）虛假地表示，她於文新受僱為銷售經理和每月賺取收入5萬元，並意圖詐騙而誘使恒生銀行批准賴美丹及其丈夫的按揭貸款申請，導致該兩夫婦獲得利益，或恒生銀行蒙受不利。

另外3項控罪指賴美丹涉嫌向邦民日本財務（香港）有限公司（邦民財務）及易易壹財務有限公司（易易壹財務）先後3次虛假地表示，她受僱於文新和每月賺取收入48,500元或50,000元，並意圖詐騙而誘使邦民財務及易易壹財務批准賴美丹的貸款申請，導致賴美丹獲得利益，或邦民財務及易易壹財務蒙受不利。

另一項控罪指賴美丹及凌菀鎂涉嫌一同串謀詐騙邦民財務，即不誠實地虛假地表示賴美丹受僱於文新和每月賺取收入48,500元，從而誘使邦民財務批准賴美丹的貸款申請。

餘下1項控罪指凌菀鎂涉嫌製造虛假文書，即一封以文新名義發出的信件，信中述明賴美丹於文新受僱為銷售經理和每月收入50,000元，意圖由賴美丹藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書。

廉署調查顯示，恒生銀行、邦民財務及易易壹財務疑因兩名被告所作的虛假陳述，向賴美丹批出五筆貸款合共逾630萬元。

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記者：黃穎津

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