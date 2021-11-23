【立法會選舉】52%受訪者稱或會投票　60%不知道選區候選人

▲ 香港民研調查顯示，有52%受訪者稱會於投票日投票。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所就立法會選舉進行調查，有60%受訪者稱，完全不知道所屬選區的候選人，也有40%受訪者不知道或不肯定，所屬選區為何。

中央在今年出手修改香港選舉制度，將立法會地方選區由5個，重新劃為10個，今次是改制後的首場立法會選舉。

調查顯示，52%的受訪者表示，肯定會或多數會在投票日投票，33%稱多數不會或肯定不會，另外有14%的受訪者仍未決定。

此外，只有40%受訪者知道，所屬選區內的至少1名參選人，另有60%受訪者知所屬選區，但當中有23%能提供現有選區的名稱。

調查由香港民意研究所進行，於今個月15至18日，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，一共訪問了838名18歲或以上操粵語的香港登記選民。

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責任編輯：陳宛彤