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【立法會選舉】52%受訪者稱或會投票　60%不知道選區候選人

政治 16:48 2021/11/23

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香港民研調查顯示，有52%受訪者稱會於投票日投票。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所就立法會選舉進行調查，有60%受訪者稱，完全不知道所屬選區的候選人，也有40%受訪者不知道或不肯定，所屬選區為何。

中央在今年出手修改香港選舉制度，將立法會地方選區由5個，重新劃為10個，今次是改制後的首場立法會選舉。

調查顯示，52%的受訪者表示，肯定會或多數會在投票日投票，33%稱多數不會或肯定不會，另外有14%的受訪者仍未決定。

此外，只有40%受訪者知道，所屬選區內的至少1名參選人，另有60%受訪者知所屬選區，但當中有23%能提供現有選區的名稱。

調查由香港民意研究所進行，於今個月15至18日，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，一共訪問了838名18歲或以上操粵語的香港登記選民。

立法會選舉詳盡參選名單：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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