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【打擊私煙】海關破獲20年來最大私煙倉庫案件　檢價值7,600萬元私煙

社會 17:05 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

海關破獲20年來最大私煙倉庫案件，檢價值7,600萬元私煙。（黃傑偉攝）

香港海關稅收調查科昨日（22日）中午，於屯門展開反私煙行動，成功於屯門一工廈破獲20年來最大私煙倉庫案件。海關行動中在兩個同一工廈內私煙倉庫檢獲2,700萬支未完稅私煙，總值7,600萬元，應課稅率5,200萬元，並拘捕一名31歲男子，被捕人報稱為舞檯燈光師。

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香港海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官王肇佳指，因為疫情影響，全球貨運航期受影響，私煙集團因為臨近聖誕急於補貨，並因應需求於工廈內開設兩個私煙倉庫，以逃避執法人員調查，意圖減少被搗破損失。連同今次行動，海關於2021年共檢獲3.47億支破紀錄私煙，為2020年檢獲總數之1.7倍。海關會繼續全方位打擊私煙活動，保障政府稅收。根據應課稅率條例，任何人處理、管有、售賣及購買私煙均屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民如發現私煙活動，可致電海關24小時熱線2545 6182。

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記者：黃傑偉

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