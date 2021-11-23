【最強媒人】林盛斌樂助朋友覓好歸宿　歷低潮靠Bob嫂扶持重尋初心

▲ 林盛斌將開talk show分享人生經歷。

林盛斌（Bob）在娛樂圈一向瓣數多，由司儀，藝人、生意人、YouTuber、好父親，最近Bob還多了一個「最強媒人」的角色，在他的穿針引線下，自朱慧敏、張秀文都嫁到好歸宿後，Bob也坦言收到不少單身朋友問有否好介紹，只敢自稱「雞仔媒人」的Bob不諱言：「我確實識得人多。」

問Bob是否特別喜歡做媒人，他解釋：「我真是想身邊的好朋友找到理想對象，因為他們可能工作環境、人際關係等，未能擴闊社交圈子，而我確實識得多人，隨便手機找一個candy，可能都有30幾個。」

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他指人生不外乎事業、愛情和家庭：「如果你遇到一位伯樂，都會銘記於心，事業上我可能幫不到你，但若在愛情和家庭上，我可以幫得到一些單身男女，見到人找到幸福，我都會開心，而在對方的人生上，我也算是有個恩德。」

當然他並非人人都會幫，也是講緣份和友情。「至少我要覺得你是人品和個性好，才會介紹好男人給你，但也要講時機，若那天不是剛巧找到（張）秀文，又或者她沒有應約出來，可能就是介紹給另一個朋友了。」

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助人為樂，從來是Bob的做人宗旨。下月將舉行棟篤笑的他，便借喻了電影《教父》角色化身「Bobfather」，Bob解釋：「《教父》主角（馬龍白蘭度）在工作和家庭都要處理好多事，亦都管理得頭頭是道，當中很多人生金句，對我都有啟發，而自己這幾年來也有不少經歷和變化，在今次演出很想分享給大家聽，希望人們也從中得到啟示。」

他舉例：「《教父》講過：『不顧家的男人就稱不上男人』，我是很認同；另外又有『不可在飯桌講公事』，我都會在家貼著『No Phone on Table』，一家吃飯時都不會手機，而要好好地食飯和談話。」

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跟太太共歷患難

Bob自認是傳統男人，家庭觀念重，結婚生子是人生目標，而養妻活兒就是天職和責任，因此多年來他身兼多職，都只為賺到更多錢讓家人生活愈來愈好。

林盛斌事業看似順風順水，但亦曾遇暗湧，幸跟太太黃乙頤結婚14年，彼此共歷患難。Bob憶道：「最初由電台DJ轉到幕前，遇過好多批評，曾經天真以為人人都會喜歡我，事實卻是相反，甚至好多人會鬧我，話見到我就想嘔，那刻都好失落。」

Bob嫂當時給予丈夫很中肯的意見：「她提醒我入行的初心，都只是要為娛樂大家，可能有人會不接受，但只要盡了力，問心無愧就可。所以我就一直好努力地工作，希望有日改變別人看法。」說到夫妻之道，Bob體會是互相聆聽及陪伴，更能扶持走過低潮。

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他坦言自己面對過不少hater，最初確很沮喪，只好慢慢去調節心態。「如果是建設性的批評，是應該聽的，例如以前有人指我在幕前常搖腳，自己檢討過確是不雅觀，就聽從意見戒掉；但若果只是鬧你『收皮』的人，那就只好不放上心，要明白很多人可能生活不開心，要在網上發洩，那我就用幽默方式去回應，至少讓大家都可以開心一下。」

幽默心態面對負評

Bob亦曾在網上拍片分享如何不介意別人看法，之後也有藝人回覆說很受用，令Bob也感到像幫到人。「我都試過搞笑地扮郭富城，也有問過（城城經理人）小美，她都說沒問題，幾好笑，這令我體會到你是甚麼人就會看到甚麼，若是思想正面，自然看的事情也會正面。」

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▲ Bob指自己一直希望娛樂大家。（攝影：湯致遠）

林盛斌坦言自己是報喜不報憂的人，也不想帶著負能量回家。「當然我也有心情差時候，以前可能會去焗桑拿減壓，現在就會出去駕車，邊吹風邊聽著歌，抒發過後就抖擻精神返家。」Bob表示人總有高山低谷，尤其疫情更改變許多人的生活，故希望透過今次棟篤笑，分享如何苦中作樂，或如何逆境轉型，走過低潮。

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記者：陳家昌