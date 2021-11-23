【流感疫苗】港大調查發現外展計劃有效提高學童流感針接種　由逾一成半飆上升至近7成

▲ 港大醫學院收集學校的流感疫苗接種率及比較入院率，發現推行外展計劃後令學童的接種率大幅提升。(經濟日報資料圖片)

本港由2018年開始推行學校外展流感疫苗接種計劃，並於2019年擴展至幼稚園，港大醫學院收集學校的流感疫苗接種率及比較入院率，並於今日(23日)發表調查結果，發現推行外展計劃後令學童的接種率大幅提升，小學學童流感疫苗接種率由2017年的15.7%，升至去年的68.1%，幼稚園學童接種率亦提升至41.1%至60.5%不等，因流感而入院的人數亦呈下降趨勢。

團隊在2019年向2,379名來自本港17間小學的小學生，派發有關學生流感疫苗接種狀況及流感病徵的研究問卷，隨後於2020年初再度收集有關學童家庭成員及其疫苗接種率的資料。團隊同時從衞生防護中心網站收集2017至2020年，政府季節性流感疫苗接種計劃的疫苗接種率數據，及從醫院管理局的電子資料庫提取2016年9月至2020年8月12歲以下，因流行性感冒或其併發症而入院的人數。

結果發現，實施外展學校接種計劃後，學童接種比率大幅提升，與其他沒有參與任何疫苗接種計劃的年齡組別比較，其他年齡組別人士的流感疫苗接種率沒有顯著變化。研究亦發現2020年18至39歲成年人口之流感疫苗接種率只有15.7%，遠比有外展計劃的學童低。

是次研究的首席研究員劉宇隆表示，學校外展疫苗接種計劃十分成功，應以類似方式推行至各年齡組別人士。他指目前香港正急需大幅增加新冠疫苗的接種率，此計劃正好可作為推廣學童接種新冠疫苗的參考，並拓展計劃到其他年齡組別、提高接種率。

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責任編輯：洪芷晴