【港鐵車費】港鐵延續3.8%車費回贈優惠期至明年6月底　涉款共2億元

▲ 港鐵宣布延續3.8%車費回贈優惠。（資料圖片）

港鐵今天(23日)宣布，延續自今年中推出的3.8%特別車費回贈優惠6個月，至明年6月底，在疫情持續下與市民共渡時艱。港鐵為這次延續特別車費優惠撥出資源，涉及金額預計總值超過2億元。

港鐵發言人稱，票價自今年6月27日下調1.85%，同日起港鐵公司以額外資源提升票價調整機制內承諾為期6個月的車費回贈至3.8%。由明年1月2日起，港鐵將撥出額外資源延續特別紓緩措施，令所有港鐵乘客以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有「程程3.8%車費回贈」，直至明年6月底。縱使未計算車費回贈，八達通車費水平仍比2019年6月底為低。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍稱，過去兩年港鐵公司與香港市民共同應對疫情挑戰，雖然本港經濟正在穩步復甦，廣大市民仍需面對經濟不明朗帶來的壓力。作為扎根香港的企業，港鐵公司與上下同事會繼續堅守崗位，讓香港前行，希望透過延續車費回贈，答謝市民支持，携手迎接新一年來臨。

至於為「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的50元折扣，優惠價將分別於今年12月及明年元旦日完結。然而，使用這些票種的乘客將仍然較使用成人八達通一般節省大約三成車資。

另外為慶祝屯馬綫一期及全綫通車而推出的「宋皇臺/土瓜灣/顯徑/啟德站車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年元旦日完結。由2022年1月2日起，港鐵將會與3條綠色專綫小巴及2條專營巴士路綫，推出新一輪轉乘優惠計劃。

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責任編輯：吳卓峰