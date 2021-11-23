自稱是8.31太子站總指揮　張欣宇公開還原真相？

▲ 香港新方向張欣宇。

立法會換屆選舉下月19日舉行，各候選人近來不時參加選舉論壇，其中參選新界北地區直選的香港新方向張欣宇，在一個論壇上稱，自己是最清楚8.31太子站事件的人。

張欣宇另一個為人所知的身份是8.31太子站站長。他日前出席論壇時，主持人問及，作為目擊者之一，如果當晚沒有死亡事件，為何從不見他公開澄清？

張欣宇說，自己並非太子站職員，而是尖沙咀車站經理，「恰好當晚在太子站出現，因為知道太子站出事，想幫同事，並承擔了現場總指揮的責任。」張欣宇稱，當晚所有事情，所有細節，自己是非常清楚的，所有決策都參與其中。不過，他反指至今沒有官方機構找他澄清事件，強調自己好想將自己見到的事情和細節分享出來，但沒有得到相關機會。

張欣宇續說，港鐵宣布封站時，警方並未進入車站，之後警方進入車站時，消防、救護及記者，差不多同時進入，尤其消防和救護人員，全程沒離開過，不斷有增援，最後陪同受傷人士乘搭港鐵安排的特別列車去另一個站，再到瑪嘉烈醫院就醫。張欣宇續說，「如果打死人這件事是真相的話，就等於在場的幾百名警察、消防、救護、港鐵職員，包括所有在現場出現的乘客，全部都參加這個串謀」，又讓大家思考這樣的事在香港有無可能發生。

新界北候選人還有民建聯劉國勳、沈豪傑、曾麗文。

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