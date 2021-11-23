【儲錢結婚】刻薄女友要求月繳$1.7萬　男友大呻配給式俾零用錢︰唔夠買煙

▲ 台灣有名女友要求男友月繳全部人工，再給他極少零用錢食早午餐。

結婚開支不菲，有計劃結婚的男女會一齊儲錢。台灣有名女網民日前發帖，要求男友將月薪全上繳予她，由她每星期配給極少零用錢食早餐午餐，男友大呻錢不夠買煙，女友氣憤質問「選煙或是選我」，2人開始冷戰，女網民本想向網民取暖，卻換來一面倒負評。

該名女網民於上周四（18日）在《匿名公社》發帖，她跟男友冷戰中，希望網民支持她。事源她和男友預計結婚，為了買樓、擺酒宴客、蜜月等，說好齊齊慳錢，而男友月薪6萬台幣（約$16,800港元）、女方月薪2萬台幣（約$5,600港元）。

女友要求男友上繳月薪

為了慳錢，事主叫男友每月將整份薪金全部上繳給她，然後由她再給他一星期5天的生活費，只有250台幣（約70港元），她以為很合理地分析，每天50台幣（$14港元）包括早餐午餐，晚餐由她煮，太忙的話可買便當回來吃。

我覺得一個禮拜5天250元給他吃早餐午餐已經很足夠了，而且星期六日反正會回他家，也不會花多到甚麼錢。

女友如此刻薄，男友當然不從，女友嬲怒的重點在於男友大呻不夠錢買煙，「他居然跟我說一個禮拜250根本不夠他買菸」此句話更在帖文出現5次。

你有沒有搞錯呀！我一個禮拜給250是要讓你上班時吃飯用的，你拿去買菸？

男友大呻沒錢買煙

男友身上沒錢已沒有娛樂，他說只剩下食煙這個小確幸了！事主沒有體諒男友，更進一步問他︰

不抽菸會死嗎？買兩個三明治一個早上吃一個當午餐，公司有飲水機，一天也大概只花40元，還有剩10元好嗎！

事主像很委屈地解釋自己為了省錢也有「犧牲」，不敢跟朋友去逛街，只敢上網買平價袋及化妝品，下午茶都只能去吃很便宜的。她認為男友過份，叫他2選1，「選菸或是選我」。

結果男友說她無理取鬧，連一點點小小喘息紓壓空間都不給他，女友反拆「抽那麼臭的紙菸是抒壓？我聽你在放屁」，他們就冷戰了。事主希望網民為她抱不平地問︰「大家覺得我還要嫁給他嗎？」，不覺得自己刻薄無理。

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網民勸事主放過男友

網民留言一面倒大罵事主沒有將心比己，叫她不如每天只花50元台幣看看能否過活，而且罵她不是第1天才知道男友食煙，怎可能一下子迫他戒煙，紛紛建議她不要嫁，放過男朋友，不要害了他。更多留言見︰

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責任編輯：王明芳