【車CAM直擊】屯門貨車疑拖架失控　「擺尾」掃兩車62歲男司機涉危駕被捕

▲ 一輛中型貨車高速行駛，後懷疑失控，導致拖架左車身撞到前方停定的白色私家車。（網上圖片）

近日網上流傳一段行車記錄儀片段。片段中，一輛中型貨車高速行駛，後懷疑失控，導致拖架左車身撞到前方停定的白色私家車，並將其推前撞到前方的黑色私家車。

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警方今日（23日）表示，昨日（22日）晚上約6時26分，一架中型貨車沿青山龍富路往屯門方向行駛，當駛至龍逸邨對開時懷疑失控，撞向前方2輛私家車。事件中，59歲私家車男司機、26歲私家車男司機及其車上的34歲女乘客受傷，3人清醒被送往屯門醫院治理。



警方經初步調查後，今日上午在落馬洲拘捕該名62歲姓李中型貨車男司機，涉嫌危險駕駛。他已獲准保釋候查。

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記者：黃穎津