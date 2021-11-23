【疫苗接種】楊潤雄今日接種第三針　呼籲兒童及長者盡快接種疫苗

▲ 楊潤雄今日接種第三針，呼籲兒童及長者盡快接種疫苗。（楊潤雄Facebook）

今日（23日）開始接種第三劑科興疫苗的安排已擴展至特定群組以外的人士，教育局局長楊潤雄與教育局副局長蔡若蓮及教育局政治助理施俊輝今日到沙田源禾路體育館的社區疫苗接種中心打第三針。

楊潤雄指本港整體的新冠疫苗接種率剛達到7成，根據歐洲部分國家的經驗，疫苗接種太慢又不普及是疫情反彈的其中一個原因，所以認為要再接再厲，特別是接種率相對較低的年齡組別，包括兒童及長者。

楊潤雄指由12月2日起，12至17歲青少年可以優先接種科興疫苖，他認為可以讓家長和學生多一個選擇，鼓勵市民把握時間和機會，盡快接種疫苗，令生活可以在更安全的情況下盡量回復正常。

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責任編輯/記者：李榮忠