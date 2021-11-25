【聖誕節2021】奕居聖誕午餐3道菜$988　聖誕市集10%收益贈唐氏綜合症協會

▲ （圖片由酒店提供）

聖誕節將近，奕居將於Salisterra 及 The Continental推出節日餐飲體驗，更與名設計師合作以可持續發展為原則創作聖誕樹，並慈善抽獎形式競投聖誕樹，收益全數歸於香港唐氏綜合症協會，酒店亦會舉辦聖誕市集及推出節日禮籃。

節慶餐飲

食客可於Salisterra觀看維港景色，以及享用不同午晚餐，包括煙燻栗子忌廉湯、牛肉他他、紅蝦意大利雲吞及烤鴨胸等。

平安夜晚餐： 4 道菜式，每位港幣$1,188；6 道菜式 每位港幣$1,988

聖誕日午餐：3道菜式，每位港幣$988

聖誕日晚餐：聖誕單點精選菜式。

另外設有節日下午茶包括蜜柑伯爵茶慕絲、栗子蛋糕、百果餡批、牛肉他他及蘿蔔，以及茴香芹蟹肉撻等等，每位港幣$310，兩位港幣$588。

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而The Continental在聖誕節會帶來，前菜包括烤鵝意大利雲呑、油封鴨肉鵝肝醬及醃製冰島紅點鱒魚。主菜則有慢煮牛肋骨、烤佐賀豬柳、香煎智利白鱈魚或黑松露香芹威靈頓的選擇。甜點方面則可選碧根果派、加入港式元素以紅棗和精釀啤酒整成的太妃蛋糕，或英國藍紋斯蒂爾頓芝士配波特酒木梨醬及燕麥餅。

平安夜晚餐、聖誕日午餐及晚餐3道菜套餐（包括小吃、百果餡批和咖啡），每位港幣$798。

詳情可按此瀏覽。

▲ （圖片由酒店提供）

工藝之居住宿優惠

工藝之居住宿+Salisterra的雙人早餐＋自選Salisterra或The Continental的３道菜式晚餐＋港幣$500（Studio）或港幣 $1,000 （套房）酒店消費額禮品卡，12月入住的客人，可獲贈太古廣場雪山腳下的聖誕老人屋AR體驗的門票。

工藝之居連Salisterra晚餐，港幣$3,900 起。

工藝之居連The Continental晚餐，港幣$3,700 起。

奕居 x Victoria Tang-Owen聖誕樹 A Handmade Christmas

今年奕居與Victoria Tang Studio合作，以可持續發展為原則創作聖誕樹。以中國傳統工藝及西式聖誕樹葉圖案，創作可持續發展及多元文化的聖誕樹「A Handmade Christmas」。奕居指A Handmade Christmas會以慈善抽獎形式競投，收益全數歸於香港唐氏綜合症協會。

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奕居節日禮籃＋市集

奕居會於聖誕節推出節日禮籃，以可持續發展為原則的木盒盛載食物，包括醃製三文魚、伊比利亞火腿、鵝肝醬、松露芝士、香料酒套裝及朱古力塊。禮籃可自選配搭如Charles Heidsieck Brut Reserve香檳、Saicho氣泡茶或Seedlip無酒精蒸餾酒，另備有Dom Pérignon 2010及Nomad魚子醬升級選項。

除此之外，奕居會於12月4日至5日舉辦市集，匯聚多個本地品牌，多個香港製造產品，包括童裝、香水、首飾及手工食品等。當中可以參加聖誕花環工作坊及兒童活動， 更會提供節日小食，包括和牛肉丸、蘋果撻及金巴厘子焦糖芝士蛋糕等。奕居將從聖誕市集盈利中捐出10%予香港唐氏綜合症協會。

記者：蕭雅文