【抗疫交流】內地專家團結束四日考察　第二次對接會議將於周四舉行

▲ 內地專家團結束四日考察，第二次對接會議將於周四舉行。（政府新聞處）

訪港內地疫情防控專家團今日（23日）進行最後一日考察行程，到訪藥房、私家診所、學校及社區疫苗接種中心等與香港防疫抗疫工作有關的單位及設施。隨着專家團完成四日考察，第二次內地與香港疫情防控工作對接會議將在兩天後（25日）在深圳舉行，由政務司司長李家超率領香港特區代表參加。

專家團早上分別到訪一間社區藥房及私家診所，了解藥物的零售規管和退熱藥物的購買情況，以及診所的分流和應診安排。專家團隨後到訪一間中學，了解疫情下香港學校的上課安排、接種疫苗及檢測要求等，並考察學校的防疫設施及社交距離措施等。

李家超主持總結工作會議，深切感謝國務院港澳事務辦公室和國家衞生健康委員會組織專家團來港實地考察，以及專家成員連日來馬不停蹄考察不同單位和設施。李家超表示，專家團訪港為推進兩地逐步有序恢復通關起了十分積極和建設性的作用，為邁向有序通關的目標推進至為重要一步。

訪港期間，國家衞健委大數據辦公室與創新及科技局及政府資訊科技總監辦公室的代表舉行會議，深入交流及討論「香港健康碼」系統的設計、運作及資訊保安，以及「香港健康碼」與「粵康碼」的對接準備情況。

隨着專家團完成四日考察，第二次內地與香港疫情防控工作對接會議將在兩天後（25日）在深圳舉行，由李家超率領香港特區代表參加。

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責任編輯：李榮忠